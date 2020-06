Die Bürgermeisterin radelt mit

„Ich komme viel zu selten raus. Das Stadtradeln ist ein toller Anstoß mit dem Rad zur Arbeit zu fahren“, findet Bürgermeisterin Elisabeth Kugel. „Jeder kann so ganz einfach auch etwas für die Umwelt tun“, lobt die Bürgermeisterin die Aktion für die heute der Startschuss fällt. 21 Tage lang wird fleißig in die Pedale getreten. Am Freitag hatten sich schon 160 Radler online angemeldet. Die Idee: Jeder Kilometer, der mit dem Rad zurückgelegt wird, wirkt sich positiv auf die CO2-Bilanz aus und ist deshalb gut für unsere Umwelt.

Bürgermeisterin Elisabeth Kugel will vor allem auf dem Weg zur Arbeit Radkilometer für die Umwelt und ihr Stadtradel-Team sammeln. In ihrer Freizeit ist die Bürgermeisterin aber ebenfalls gern mit dem Rad unterwegs. „Man sieht viel mehr und hat einen ganz anderen Blickwinkel auf das, was in der Gemeinde passiert“, weiß Elisabeth Kugel.

Schon am Freitag hatten sich 23 Teams zum Stadtradeln angemeldet. Aufs Rad schwingen will sich mit der Bürgermeisterin auch ein Team aus Mitgliedern des Gemeinderats. Die Mitarbeiter im Rathaus bilden ebenfalls eine Mannschaft und versuchen mehr Kilometer für die Umwelt zu radeln als ihre Konkurrenten. Am Start ist auch das Team vom Jugendreferat. An ihre Kollegen im Rathaus, die schon im vergangenen Jahr mitgemacht haben, verteilte Elisabeth Kugel symbolisch Energieriegel und ein gutes Fahrradöl.

Mit dabei sind viele Gruppen aus Meckenbeuren. Der Musikverein Brochenzell, die Schützen aus Kehlen und der Verein für Deutsche Schäferhunde bringen Mannschaften beim Stadtradeln an den Start.

Andere Teams nennen sich „Allgäu Flitzer“, „Jungfitunddynamisch“ oder „Stiftung Wadenfest“ oder sind passionierte Rad-Pendler wie die „Profiradler“. Die Radler kommen aus dem „Oberen Bezirk“ oder aus „Hegenberg“. Sie gehören zu den „AH“ aus Brochenzell oder gehen in die 6a. Mitmachen kann jeder, der in Meckenbeuren wohnt oder arbeitet, einem Verein angehört oder eine Schule besucht. Denen, die bis zum 10. Juli die meisten Kilometer radeln, winken attraktive Preise. Fleißig radelnde Schulklassen können einen Zuschuss für die Klassenkasse gewinnen.