Die ADAC-Ehrennadel freut Dieter Friesewinkel

Bei ihrer Jahresabschlussfeier ehrten die Mitglieder des ADAC-Motorsportclubs Scuderia Humpis Meckenbeuren ihren Vorsitzenden Dieter Friesewinkel für seine 30-jährige Tätigkeit als Vereinsvorsitzenden.

Aus diesem Anlass wurde ihm in feierlichem Ambiente durch den Vertreter des ADAC Stuttgart, Carl-Eugen Metz, die Ehrennadel des ADAC Württemberg in Silber überreicht. Dabei wurden die besonderen Verdienste von Dieter Friesewinkel hervorgehoben, der das Amt übernahm, als der Motorsport in den örtlichen Vereinen noch eine größere Bedeutung hatte. Er selber war damals als Beifahrer von Gebhard Zeller aktiver Oldtimerfahre bei Rallys .

Im Jahr 1995 organisierte er für neun Jahre die Deutsche Mini-Bike-Meisterschaft am Bodensee, wo junge Talente wie Sandro Cortese und Jonas Folger auf der Häfler Kartbahn um Meisterehren kämpften. Im gleichen Jahr organisierte er zusammen mit dem ADAC-Ortsclub Friedrichshafen die bekannte und geschätzte Bodensee-Oldtimer-Rallye. Danach stellte er gemeinsam mit dem Wasserburger Oldtimer-Club eine Spaß-Rallye für Jedermann auf die Beine, die sich derzeit im Veranstaltungskalender immer größerer Beliebtheit erfreut. Neben vielen anderen motorsportlichen Veranstaltungen liegt Friesewinkel die Verkehrssicherheit besonders am Herzen. Seit 20 Jahren führt er an Schulen in Tettnang, Friedrichshafen und Ravensburg mit Fünftklässlern das ADAC-Fahrrad-Turnier durch. Bei diesen und anderen Fahrrad-Veranstaltungen geht es ihm darum, dass die jüngsten Verkehrsteilnehmer mehr Sicherheit im Straßenverkehr gewinnen.

Dass Dieter Friesewinkel diese Ehrung längst verdient hat, bestätigte sowohl Carl-Eugen Metz vom ADAC Stuttgart durch die Verleihung der Ehrennadel, als auch die Mitglieder des MSC Scuderia Humpis durch langanhaltenden Applaus.