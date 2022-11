Diamantene Hochzeit im Hause Göggerle in Meckenbeuren

Das Fest der Diamantenen Hochzeit haben am vergangenen Wochenende Antoinette und Rudolf Göggerle im Brandäckerweg in Meckenbeuren feiern dürfen. Bürgermeister Georg Schellinger überbrachte dem Jubelpaar die Glückwünsche der Gemeinde sowie die Urkunde des Ministerpräsidenten.

Kennengelernt hatten sich die Göggerles, wie die beiden beim Besuch des Bürgermeisters erzählten, vor 64 Jahren im schweizerischen Davos. Aus dem Bodensee-Nachbarland stammt denn auch die Jubilarin. Sie kam 1938 in Rapperswil am Zürichsee als Antoinette Wick zur Welt und wuchs dort auf.

Engagiert beim „Oberschwäbischen Kalender“

Rudolf Göggerle wurde 1935 im Stuttgarter Stadtteil Gaisburg geboren und kam über seinen Beruf als „Büchermacher“ zu Ravensburger und so letztendlich nach Meckenbeuren. Nach der Heirat im Jahr 1962 stand für Antoinette Göggerle, wie sie im Pressegespräch betonte, zu allererst die Familie im Mittelpunkt. Dennoch war die Mutter dreier Kinder stark in der Gemeinde engagiert.1989 in den Gemeinderat gewählt, gestaltete sie über 20 Jahre hinweg in der Fraktion der Freien Wähler die Kommunalpolitik der Schussengemeinde mit, lange Zeit auch in der Funktion der 2. Bürgermeisterstellvertreterin.

Von 2004 bis 2014 vertrat Antoinette Göggerle die Interessen Meckenbeurens zudem im Kreistag des Bodenseekreises. Auch im kirchlichen Bereich, so im Familienkreis, waren und sind die Göggerles engagiert. Über ein Vierteljahrhundert gehörte Rudolf Göggerle dem Kirchengemeinderat St. Maria an, über viele Jahre als zweiter Vorsitzender des Gremiums. Große Verdienste erwarb sich der Jubilar zudem in Sachen Kultur am Gleis 1. So hatte er sich zusammen mit dem 2014 verstorbenen Bernd Morgenstern für einen provisorischen Spielbetrieb im Güterschuppen und für die anschließende Sanierung zum heutigen Kulturschuppen mit Rat und Tat eingesetzt.

Gefeiert im Kreise der drei Kinder, acht Enkelkinder, zwei Urenkel

Bis heute ist Rudolf Göggerle zudem einer der Macher des bekannten „Oberschwäbischen Kalenders“. Mit einem Familienfest und einer Dankandacht feierten die Göggerles ihr Jubiläum im Kreise der Familie. Zu den Gratulanten gehörten dabei neben den drei Kinder acht Enkelkinder sowie zwei Urenkel.