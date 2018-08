Diamant-Hochzeit im Kleingartenidyll

Die Diamantene Hochzeit haben Annemarie und Rupert Geßler am vergangenen Mittwoch gefeiert. Natürlich in ihrem schönen Garten in Brochenzell. Bürgermeisterstellvertreter Karl Gälle ist zum Gratulieren gekommen und überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde und der Bürgermeisterin Elisabeth Kugel sowie die Urkunde des Ministerpräsidenten für 60 gemeinsame Ehejahre. Kein großes Fest haben sie veranstaltet, sondern ihre Gäste dort empfangen, wo sie am liebsten sind, in ihrem Kleingarten in Brochenzell. Von früh bis spät sind sie im Sommer dort anzutreffen und hegen ihre Blumen und Gemüse. Hier fühlen sie sich wohl. Hier sind sie zuhause. Foto: wie