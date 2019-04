Diakonie kämpft für Recht auf Asyl

Im Blick auf die Europawahl am 26.Mai veranstaltet die Diakonie der evangelischen Kirche in Württemberg eine landesweite Aktion „Ein Platz für Asyl in Europa“. Mit diesem Anliegen wenden sich die Organisatoren gegen europaweite Tendenzen, sich gegenüber Migranten aus anderen Ländern abzuschotten, Grenzen wieder zu schließen und hierzulande selbst anerkannten Flüchtlingen das Aufenthaltsrecht zu nehmen. Auch in der Gemeinde Meckenbeuren will man sich an der Aktion beteiligen.

Am 15. Mai sollen die Stühle aus vielen Städten und Gemeinden, bunt dekoriert, auf einem Platz nahe des Stuttgarter Hauptbahnhofes der Öffentlichkeit und anwesenden Europapolitikern präsentiert werden.

Bürger, die den Kirchengemeinden nahestehen, laden für Samstag, 4. Mai, vor dem Meckenbeurer Rathaus ab 14 Uhr zu einer Aktion ein, bei der interessierte Meckenbeurer alte Stühle mitbringen und kreativ dekorieren können. Diese werden dann in den folgenden Mai-Tagen erst nach Biberach zur Diakonie Württemberg und dann in die Landeshauptstadt transportiert.

FK Asyl fordert: Fluchtursachen bekämpfen

„Es ist weder im Sinne der christlichen Botschaft noch vereinbar mit dem Völkerrecht“, meint Sieglinde Bernhard vom Freundeskreis Asyl, „wenn die Regierungen in den EU-Ländern alles daran setzen, das Recht auf Asyl immer mehr aufzulösen und selbst Schiffsbesatzungen auf dem Mittelmeer dafür bestrafen, wenn sie Männer, Frauen und Kinder vor dem Ertrinken bewahren wollen.“ Dies sei auch deshalb absurd, weil man wenig dafür unternimmt, Fluchtursachen wirksam zu bekämpfen und somit Menschen im Nahen Osten und in den afrikanischen Ländern davor bewahrt, vor Krieg, Verfolgung und Elend in ihrer Heimat fliehen zu müssen.

Der FK Asyl und Julia Frey, Integrationsbeauftragte der Gemeinde Meckenbeuren, schließen sich der Kampagne an, die an manchen Orten auch vom katholischen Hilfswerk Caritas unterstützt wird.