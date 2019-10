Deutsche Lyrik kindgerecht aufbereitet

Eine Horde laut durcheinander quasselnder, quirliger Kinder innerhalb von zwei Sekunden zur Ruhe zu bringen, dieses schier unmöglich scheinende Unterfangen gelingt nicht jedem. Doch wenn Oliver Steller in die Saiten seiner Gitarre „Frieda“ greift, herrscht augenblicklich gespannte Ruhe. So auch am Mittwochmorgen in der Gemeindebücherei Meckenbeuren.

Zweit- und Drittklässler der Eugen-Bolz-Grundschule Brochenzell sowie der Wilhelm-Schussen Grundschule Kehlen waren im Rahmen der Frederick-Tage in die Bücherei gekommen, um die Veranstaltung „Gedichte für Kinder“ mit Oliver Steller zu besuchen. Der bekannte Rezitator und Musiker aus Köln machte seinem Ruf als „Stimme der deutschen Lyrik“ alle Ehre, wie sich schnell herausstellte.

„Mein Name ist Oliver Steller und das ist meine Gitarre Frieda“, stellte er sich kurz vor und dann ging es auch schon los. Mit einigen lauten Akkorden und der Aufforderung „ihr könnt mir ruhig aushelfen und mitklatschen“, sprang der Funke zum Publikum gleich über. Die Jungen und Mädchen klatschten begeistert mit und realisierten kaum, dass ihnen schon das erste Gedicht serviert wurde.

„Simsalabim“ und „Abrakadabra“

Die Vertonung von Berthold Brechts Gedicht „Fisch Fasch“ war natürlich ganz nach ihrem Geschmack. Schon die erste Zeile sorgte für lautes Gekreische: „Es war einmal ein Fisch mit Namen Fasch, der hatte einen weißen Asch.“ Die entsprechende Körperdrehung Stellers mit Fingerzeig auf jenes Körperteil tat natürlich ihr Übriges. „Ich bin sicher, bei euch in der Klasse gibt es auch einen Fisch Fasch. Die heißen bei euch nur Klassenkasper oder Clown,“ klärte er seine jungen Zuhörer auf.

Und schon ging es mit Klassikern wie „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ von Theodor Fontane und Christian Morgensterns „Drei Spatzen“ etwas ruhiger weiter. Doch Stellers Repertoire beschränkt sich nicht nur auf Gedichte rezitieren und singen, zur Freude der Kinder kann er auch zaubern.

„Wer von euch weiß einen Zauberspruch?“ band er die Kinder gleich wieder mit in das Geschehen ein und schon schnellten unzählige Hände in die Höhe. „Simsalabim“ und „Abrakadabra“ riefen die begeisterten Jungen und Mädchen. Gemeinsam wurde das rote Taschentuch des Künstlers erst weg, dann wieder herbeigezaubert. Ebenso erging es der Farbe in dem Kindermalbuch. In rasantem Tempo ging es mit Peter Maiwalds „Spinne Martha“, komplizierten Zungenverfitzlern und dem „Lied vom Rollmops“ weiter. „Du kannst ruhig weiter mit deiner Gitarre spielen. Das passt so gut mit deiner Stimme,“ meldete sich spontan ein Junge. „Ja, wir sind auch schon lange ein Team,“ entgegnete Oliver Steller, der über 20 Jahre Bühnenerfahrung mitbringt. Nur ungern wollten ihn die kleinen Zuhörer an diesem Morgen ziehen lassen. Wenigstens die Zaubertricks könne er ihnen doch verraten, forderten sie. Als kleinen Trost konnte Büchereileiterin Judith Tinnacher darauf verweisen, dass sämtliche CDs von Oliver Steller auch in der Bücherei ausgeliehen werden können.