Deshalb sieht Schellinger kein „Finanz-Wellnessprogramm“ für Meckenbeuren

Einstimmig wurde das Zahlenwerk gebilligt. Im nächsten Schritt werden am 25. Januar im Gemeinderat die Fraktionen Stellung nehmen, ehe der Haushalt 2023 so früh wie selten/nie zur Verabschiedung ansteht.

Seine erste Haushaltsrede als Meckenbeurer Bürgermeister hat Georg Schellinger am Mittwochabend gehalten. Er stimmte damit auf einen Etat 2023 ein, den er trotz vieler Probleme als „keinen pessimistischen Haushalt“ bezeichnete. „Pragmatismus“ machte er bei der Erfüllung von Pflichtaufgaben und Wahrnehmung sinnvoller Freiwilligkeitsleistungen“ aus. Zugleich werde deutlich, „dass wir künftig sowohl die Einnahmen- als auch die Ausgabenseite noch besser in den Blick nehmen müssen“. Mit der wieder einsetzenden Darlehensaufnahme stimmte der Etat zugleich auf die nächsten Jahre ein. Fünf Millionen Euro sind als Kredit eingeplant, ihnen stehen 10,4 Millionen an Investitionen gegenüber.

Den Bogen weiter spannen = gehört eine eine Einordnung der aktuellen gesamtwirtschaftlichen und politischen Situation dazu, konkret: dass wir aktuell in einer vielschichtigen Krise sind. Stichworte aus wirtschaftlicher Sicht: Energiemarkt, Inflation, aber auch die Entwicklung der Baupreise. Innerhalb eines Jahres sind jene für Wohngebäude um beinahe 18 Prozent angestiegen – „und eine Tendenz nach unten ist nicht erkennbar“, so der Bürgermeister.Im Fazit sei für 2023 mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland zu rechnen (voraussichtlich um 0,5 Prozent).

Steigerung bei Personalkosten macht fast eine Million Euro aus

Was zu Herausforderungen führe, „denen sich auch Meckenbeuren stellen muss“. An Eckpunkten des „solide geplanten“ Haushalts 2023 nannte Schellinger unter anderem ein Volumen im Ergebnishaushalt, das von 48 Millionen Euro anno 2022 auf 54 steige. Zum Vergleich: Markdorf ist hier bei 39, Tettnang bei 66 Millionen Euro angesiedelt. Die Höhe in Meckenbeuren sei den immer noch prognostiziert guten Steuereinnahmen und guten sonstigen ordentlichen Erträgen geschuldet, so der Bürgermeister.

„Bemerkenswert“ seien die Personalkostensteigerungen von 940 000 Euro, die sich aus der erwarteten Tariferhöhung und zusätzlichen Stellen ergeben, „die wir benötigen, um unseren Aufgaben gerecht zu werden“.

Vielerorts vonnöten: Der Griff in die Rücklage

Wie Markdorf (minus 1,4 Millionen) und Tettnang (minus 1,0 Million) kalkuliert auch Meckenbeuren mit einem negativen Ergebnis, das Richtung 222 000 Euro tendiert und zeigt, dass die Abschreibungen nicht komplett erwirtschaftet werden können. Ausgeglichen wird es über die Rücklage der Vorjahre.

In einer Auflistung der wichtigsten Investitionen schien eine Summe von rund 2,8 Millionen für Straßensanierungen, Erschließungsarbeiten und Brückenersatzbauten ebenso auf wie die 600 000 Euro für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen. Und: „Wir werden 2023 weiter kräftig in die Digitalisierung investieren.“ Dazu gehören laut Schellinger Mittel für Hardware, und in der Verwaltung werde Software angeschafft, z.B. für ein Online-Bewerberportal im Personalamt. Die Schulen sollen von Mitteln für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans und die Kindergärten von einer Grundausstattung mit Notebooks und Tablets profitieren.

Neubau Hegenberg: Tendenz in Richtung sieben Millionen

Zwei Millionen sind für den Erwerb von Grundstücken und Immobilien veranschlagt, zusätzlich stehen 500 000 Euro zur Verfügung, um Immobilien zur Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung erwerben zu können. Dem stehen erhoffte 2,8 Millionen Euro als Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken gegenüber – auf dem Gewerbegebiet am Flughafen liegt die Hoffnung.

Um die „sinnvollen Investitionen in die Zukunft der Gemeinde“ in einer Größenordnung von 10,4 Millionen zu stemmen, ist eine Kreditaufnahme von fünf Millionen vonnöten.

Als Schwerpunkt der nächsten Jahre nannte der Schultes zuvorderst die Kinderbetreuung. Neben den Kosten für den Neubau der KiTa Hegenberg sei „mit erheblichen Investitionen zur Umsetzung der verpflichtenden Ganztagesbetreuung im Grundschulbereich“ zu rechnen.

„Doppeltes Dilemma“ in puncto Personal

Insgesamt handle es sich bei all dem nicht um ein „Finanz-Wellnessprogramm“ sondern um die Umsetzung von Pflichtaufgaben. „Deutlich“ wolle er es sagen, so Schellinger: „Die Aufgaben, die Bund und Land den Kommunen auferlegen, schränken die weiteren Spielräume in der Zukunft erheblich ein. Denn mit Investitionen allein ist es nicht getan. Wir brauchen auch das Personal, um zusätzliche Aufgaben erfüllen zu können. Und da befinden wir uns in dem doppelten Dilemma, dass der Arbeitsmarkt schwierig und die laufenden Ausgaben galoppierend sind.“

Angesichts der Beschwernisse wird für die mittelfristige Finanzplanung ein Abschmelzen der Liquidität erwartet – verbunden damit, dass der Schuldenstand in die Höhe schnellt.

Was es laut „Dreigroschenoper“ fürs gute Ende braucht

Durchaus zugestehen wollte Schellinger, „dass dieser Haushalt in der Art eines vorsichtigen Kaufmanns kalkuliert wurde“. Alles andere wäre angesichts besagter Krisen aber auch nicht zu vertreten. „Wir wirtschaften solide, kalkulieren konservativ und sehen trotz aller Vorsicht auch Potenziale, dass dieses Haushaltsjahr sich während des Vollzugs besser darstellen kann als derzeit prognostiziert. Aber dabei haben wir nur wenige Faktoren in der eigenen Hand“, schloss er – nach den Dankesworten – mit einem Zitat aus Bertolt Brechts „Dreigroschenoper“:

„Und so kommt zum guten Ende

Alles unter einen Hut

Ist das nötige Geld vorhanden

Wird das Ende meistens gut!“

Kommentar: Sparen ist „old school“ und alternativlos

In Tettnang ist die Rede davon, dass die Schulden bis 2026 auf 50 Millionen Euro steigen könnten, für Meckenbeuren sind dann fast 28 Millionen im Gespräch. Noch nicht einberechnet sind die Personalkosten für die verpflichtende Ganztagesbetreuung an Grundschulen ab 2026, da es für diese noch keinen Schlüssel, sondern Uneinigkeit mit Bund und Land gibt.

Vonstatten geht diese enorme wie absehbare Verschuldung vor dem Hintergrund, dass die Niedrigzinsphase der letzten 15 Jahre und damit die Zeit des billigen Geldes vorbei ist. Seitens der Kommunen wird daher die Tonlage gegenüber Bund und Land rauer. Seriös wirkt dies nur, wenn die eigene Ausgabenseite vor Ort wieder strikter durchforstet wird – was Georg Schellinger angekündigt hat.

Meckenbeuren hatte ab 2003 mit seiner ersten Haushaltsstrukturkommission gute Erfahrungen gemacht. Seither mag das Sparbuch an Attraktivität verloren haben, das Sparen als solches aber nicht.