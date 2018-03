Der Traum vom Aufstieg ist für Meckenbeuren vorbei

Aus und vorbei: In der Fußball-Relegation hat der TSV Meckenbeuren seine zweite Partie gegen den SV Maierhöfen/Grünenbach verloren und ist somit aus dem Rennen um den Aufstieg in die Bezirksliga Bodensee ausgeschieden. Die Mannschaft von TSV-Cotrainer Jochen Alfery unterlag am Mittwochabend auf dem Sportplatz des SV Neuravensburg gegen den Vizemeister der Kreisliga A III mit 0:3. „Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen“, sagte TSV-Spieler Murat Kocyigit nach der Partie gegenüber der SZ. Nach dem Sieg trifft Maierhöfen/Grünenbach nun am Sonntag (22. Juni) auf den SV Fronhofen, los geht es um 15 Uhr auf dem Sportgelände des SV Wolfegg.

Sehr erschreckend einseitig gestaltete sich die Partie vor rund 400 Zuschauern – natürlich sehr zur Freude der zahlreich mitgereisten Fans aus dem Allgäu. Von Beginn machte der SVM mächtig Druck und war über Patrik Müller sowie Michael Huber stets brandgefährlich. Bei Meckenbeuren klappte im Spielaufbau so gut wie gar nichts, im Zweikampf hatten die TSV-Akteure zumeist das Nachsehen. „Wir hatten Angst vor der eigenen Courage“, gab Alfery nach der verlorenen Partie unumwunden zu.

Dennoch dauerte es eine knappe halbe Stunde, bis die Mannschaft von SVM-Coach Alexander Odemer die 1:0-Führung besorgte: Nach einem Kopfball von Felix Einsle beförderte Dominic Wagner die Spielkugel in die Maschen des TSV-Gehäuses – zu spät kam in dieser Situation die Rettungsaktion von Sergej Held, der den Ball womöglich noch von der Torlinie hätte kratzen können. „Wir waren die erste Halbzeit überlegen und hätten deutlicher führen müssen“, bilanzierte Odemer den Sieg seiner Elf.

Nach dem Führungstreffer blieb der SV Maierhöfen/Grünenbach am Drücker und legte nach:Tobias Wegmann tauchte im Strafraum des TSV auf und bugsierte den Ball zum 2:0 ins Tornetz (38.). Kurz vor der Pause hatte Einsle sogar das 3:0 auf dem Fuß, als er eine Flanke von Marius Dopfer nicht verwerten konnte.

Ein energisches Aufbäumen des TSV Meckenbeuren mit ein paar hochkarätigen Torchancen verfolgten die zahlreichen Zuschauer nach Wiederanpfiff: Doch weder der Freistoß von Mitja Hermann (48.) noch Emre Kabalak, der – in aussichtsreicher Position – am SVM-Tor vorbei zielte, waren von Erfolg gekrönt.

Den 3:0-Endstand markierte Alexander Schmähl in der Nachspielzeit, als er unbedrängt einschob. „Wir haben im Moment ein sehr gutes Miteinander. Was die Partie gegen Fronhofen betrifft, bin ich optimistisch“, meint Alexander Odemer mit Blick auf die entscheidende Partie am kommenden Sonntag (21. Juni) um den Aufstieg in die Bezirksliga. Spielbeginn ist dabei um 15 Uhr beim SV Wolfegg.