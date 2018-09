Der Test: Was bringt die B30-neu wirklich?

Seit Donnerstag ist das B 30-Teilstück vom Gewerbegebiet Karrer (Kreisverkehr Lachen) bis zum Anschluss an die bestehende Bundesstraße zwischen Senglingen und Untereschach freigegeben – offiziell als Ersatz für die Kreisstraße 7981 zwischen Untereschach und Karrer. Die anderen Abschnitte dürften erst Ende 2019 folgen.

Stellt sich die Frage: Macht es Sinn, das neue Teilstück zu nutzen, etwa um schneller von Meckenbeuren nach Ravensburg (Zielflagge am Kaufland-Parkplatz) zu gelangen? Die SZ hat ihre „Testpiloten“ Thilo Bergmann und Roland Weiß losgeschickt. Ein subjektiver „Er-Fahr-Ungsbericht“ von der neuen Route:

9.12 Uhr: Skoda und Golf passieren hintereinander das Ortsschild Meckenbeuren in der Ravensburger Straße. Freie Fahrt. Wesentlich mehr Verkehr ist auf der Gegenfahrspur – die Umleitung (Hegenberg/Liebenau) lässt grüßen.

9.14 Uhr: Senglingen vor Augen, gleich wird’s spannend, wenn sich die Wege trennen. Die Schilder stehen jedenfalls schon: „Oberzell“ und „Karrer“ sind angeschrieben.

9.15 Uhr: Beim Linksabbiegen erst einmal warten wegen Gegenverkehr. Ob sich hier schon alles entscheidet? Und los geht’s auf die neue Straße, die sich sogleich verengt und die Tempobegrenzung auf 70 verlangt – und vor mir ein Strabag-Fahrzeug, das sich daran hält.

9.16 Uhr: War’s das schon? Jetzt auch noch Tempo 50. Strabag blinkt und fährt weiter zur Arbeit auf der „Unvollendeten“. Wir anderen biegen nach links hoch zum Kreisel bei Lachen und zurück auf die K 7981.

9.18 Uhr: Oberzell erreicht. Die Baustellenampel bei dunkelgrün gerade noch so passiert. Vielleicht hatte der Kollege weniger Ampelglück?

9.19 Uhr: Ortsausgang Oberzell: Aha, so sieht der Fortgang der neuen Straße als Baustelle rechterhand aus.

9.20 Uhr: Tekrum, was nicht mehr Tekrum, sondern als Unternehmen Kambly heißt, in Sicht.

9.21 Uhr: Ampelglück bei der Auffahrt auf die B 33. „Thilo, zieh dich warm an. Wenn jetzt noch die andere Ampel mitspielt...“

9.22 Uhr: Tut sie nicht: Drei Rot-Phasen auf der Linksabbiegerspur zum Kaufland. Ankunft auf dessen Parkplatz um 9.26 Uhr – bereits erwartet von Thilo. Dessen Ankunftszeit: 9.22 Uhr.

Fazit: Da war mehr drin. Wäre die Zielflagge beispielsweise bei Omira runtergegangen, was noch Omira heißt, auch wenn es zu Lactalis gehört, dann, ja dann...

Aber auch so lässt sich sagen: Gar nicht so übel, der Torso. Das Geeiere über Untereschachs Werdenbergstraße vermisst keiner. Und wer von Meckenbeuren aus auf die Umfahrung Ravensburg will, der spart jetzt schon ein paar Minütchen.

Nur: nicht zu viel loben. Denn gut ausgebaute Straßen sollen bekanntlich den Verkehr anziehen, und schon jetzt wird den Liebenauern ganz anders, wenn sie ans Jahresende 2019 denken – wenn alle drei Teilstücke ineinander greifen und sich der Verkehr bei Schwarzenbach auf die B 467 ergießt.

