Der SV Kehlen will Rang fünf verteidigen

Zum Abschluss der Hinrunde der Fußball-Landesliga fährt der SV Kehlen zur TSG Balingen II. Die Zollernalbler lagen lange Zeit auf einem Abstiegsplatz, haben aber mit zuletzt zwei Siegen den Sprung auf Rang elf geschafft. Kehlen will am Samstag (14.30 Uhr) seinen fünften Tabellenplatz verteidigen.

Seiner Konzeption treu geblieben ist die Regionalliga-Reserve der TSG Balingen: junge Spieler, die aus der eigenen Jugend entwachsen, erhalten höherklassige Spielpraxis. Dass der Sprung dabei mitunter recht groß sein kann, belegt der Hinrundenverlauf: Von Anfang an verharrte die TSG auf einem der hinteren Plätze. Siege gegen Ochsenhausen (4:2) und in Straßberg (1:0) scheinen jedoch für eine Trendwende zu sorgen. Und dieser Aufschwung hat wesentlich mit einer Personalie zu tun: Pascal Schoch wechselt seit Ende Oktober zwischen dem Regionalliga-Team und der Landesliga-Mannschaft hin und her. In seinen vier Einsätzen erzielte der 19-Jährige bereits fünf Tore – damit kam völlig neuer Schwung ins Team.

Weitere Stützen sind Jona Krauß und Max Schäfer: mit ihren 24 beziehungsweise 23 Jahren gelten die beiden bereits als Routiniers in diesem sehr jungen Team. Für Kehlen geht es am Samstag erstmals in dieser Saison auf Kunstrasen. Zur Vorbereitung verlegt Trainer Steinmaßl das Abschlusstraining auf ebendiesen Untergrund. Kehlens Coach weiß um die schwere dieser Aufgabe, denn in Balingen liegt der letzte SVK-Sieg mehr als sechs Jahre zurück.

Kehlen hat aber Grund genug, mit eigenem Selbstvertrauen an die Eyach zu fahren: auch wenn der Sieg gegen Dotternhausen am vergangenen Samstag zäh zustande kam, kann der SVK doch auf einen guten Rundenverlauf zurück blicken – und hoffentlich in Balingen auch wieder auf die starke Offensivreihe bauen. Die wird ihre Stärken zeigen müssen, um das Ziel eines Punktgewinnes am Samstag umsetzen zu können.