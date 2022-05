Der „Ratz-Fatz-x-weg 23“ zu Besuch in Meckenbeuren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kinder der Klasse 3/4 der Eduard-Mörike-Grundschule in Langentrog besuchten am 2. Mai eine Lesung des Autors Salah Naoura in der Gemeindebücherei. Der Autor war aus Berlin angereist und hatte in seinem Gepäck das Buch „Der Ratz-Fatz-x-weg 23“, mit dem er die Kinder begeisterte.

Seit Familie Pittel sich den Superstaubsauger „Ratz-Fatz-x-weg 23“ angeschafft hat, erkennen Laura und Robert ihre Mutter nicht wieder. Wie besessen saugt sie mit dem Superstaubsauger alles weg, was ihr vor die Nase kommt. „Ich konnte am Wochenende leider meine Hausaufgaben nicht machen, wegen dem Ratz-Fatz-x-weg 23. Das ist ein Staubsauger. Meine Freundin Gerti (aus der 3a) und ich mussten ihn umtauschen und haben deswegen eine Weltreise gemacht.“

Wegen dieser vermeintlich frei erfundenen Ausrede müssen Laura und ihre Freundin ins Büro des Rektors und ihm die ganze Geschichte über viele Hofpausen hinweg verteilt erzählen. Mit Leichtigkeit sprang Salah Naoura zwischen den beiden Erzählebenen hin und her und wechselte dabei die Rollen, Stimmen und Dialekte so gekonnt, dass die Zuhörer bis zum Schluss aufmerksam und interessiert dabei waren und am Ende sogar noch um eine Zugabe bettelten.