Der Pegel an der Schussen steigt

Der Pegel der Schussen an der Messlatte in Gerbertshaus steigt. Während der Wasserstand am Donnerstagvormittag erst bei 70 Zentimetern lag, waren es viereinhalb Stunden schon knapp doppelt so hoch. Binnen einer Stunde stieg das Wasser am Nachmittag um weitere 20 Zentimeter – Tendenz steigend. Für den Donnerstag rechneten die Experten der Hochwasserprognosezentrale noch mit einem Anstieg auf rund 250 Zentimeter. Die höchsten Wasserstände werden ab Freitagnachmittag erwartet. Die Schussengemeinde bereitet sich angesichts von starken Regenfällen und Tauwetter sicherheitshalber auf Hochwasser vor. „In den relevanten Bereichen der Wasserversorgung wie der Quelle Mühlebach und dem Grundwasserwerk Argen-Delta werden vermehrt Kontrollgänge stattfinden“, sagt Lisa Heinemann von der Gemeinde. „Der Bauhof hat auch bei Hochwasser einen Bereitschaftsdienst am Wochenende.“ „Der Bauhof kontolliert zum Beispiel den Funkenweg“, weiß Feuerwehrkommandant Stefan Amann. Auch die Feuerwehr bereitet sich auf den Fall eines Hochwassers vor. Die Pumpen sind einsatzbereit. Bürger können den Pegelstand unter Telefon 07542 / 25 09 erfragen.