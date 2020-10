Der Nabu lädt zur Wanderung ins Schmalegger Tobel ein

Die örtlichen Nabu-Gruppen laden am Samstag, 10. Oktober, alle Mitglieder, Interessierte und Gäste zur rund 150-minütigen Herbstwanderung durch den Schmalegger Tobel ein. Festes Schuhwerk ist Voraussetzung. Die Strecke ist teils rutschig und enthält mehrere anspruchsvolle Steigungen, erklären die Organisatoren.

Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Bushaltestelle beim Parkplatz Lidl am Fachmarktcenter Meckenbeuren oder 9.30 Uhr beim Jägerhaus am Sportplatz in Schmalegg. Die Leitung übernehmen Annette und Wilfried Heeger. Die Veranstaltung findet nur bei trockenem Wetter statt.