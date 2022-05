Der katholische Frauenbund im Lesefieber

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der katholische Frauenbund Meckenbeuren hatte am 27. April zu einem Büchereibesuch eingeladen und 24 lesebegeisterte Frauen fanden sich dazu ein. Frau Judith Tinnacher, die Büchereileiterin, begrüßte alle herzlich. Sie erklärte die Einteilung der Bücherei, im Erdgeschoss Medien für Erwachsene, im Untergeschoss die für Kinder, hier Romane, da Sachbücher, dort eine gemütliche Ecke für eine Person zum Schmökern in aller Ruhe, da das Lesecafé ... ein Riesenangebot, wie die folgenden Medien zeigen: Über 22000 Bücher, CDs, Zeitschriften und E-Books können ausgeliehen werden. Ebenfalls dazu gehört noch die digitale Onleihe Bodensee-Oberschwaben, einem Verbund, in dem über 30000 Bücher online zu entleihen sind. Den Filmstreamingdienst nicht zu vergessen, einem Filmportal für Bibliotheken mit mehr als 3000 Spiel- und Dokumentarfilmen, Serienfolgen und Kurzfilmen.

Anschließend nahmen alle im Lesecafé Platz und 13 besonders ausgewählte Bücher wurden vorgestellt – abwechselnd von den drei charmanten „Büchereidamen“ – dies in so kurzweiliger, ansprechender, spannender, anregender und auch informativer Form, so dass in der nächsten Zeit gewiss ein Ansturm auf diese Bücher zu verzeichnen sein wird.

Nach dem Kulturgenuss kam auch die Gaumenfreude nicht zu kurz, da die Frauen den Abend gemütlich in der Pizzeria am Bahnhof ausklingen ließen.