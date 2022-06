Der Greif Gryphony zu Besuch in der Gemeindebücherei

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am vergangenen Mittwoch war der bekannte Fantasy-Autor Michael Peinkofer zu Besuch in der Gemeindebücherei. Mit seiner Reihe „Gryphony“ begeisterte er die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5a und 5d, die mit Ihren Lehrerinnen aus dem benachbarten Bildungszentrum in die Bücherei gekommen waren.

Nach einer kurzen Vorstellung legte der Autor auch gleich los und versetzte die Anwesenden in eine Welt der Fabelwesen auf der schottischen Insel Arran. Melody findet in einem uralten Steinkreis ein Ei, aus dem bald ein Greif schlüpft, der das Leben des Mädchens durcheinanderwirbelt.

Nach der spannenden Lesung, bei der das Ende der Geschichte natürlich offen blieb, beantwortete der Autor die Fragen des jungen Publikums und verteilte auch noch Autogrammkarten, was die Schülerinnen und Schüler besonders begeisterte.