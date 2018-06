„Der Graue Star“ liebäugelt mit Musikcomedy

Musikcomedy zieht am Freitag, 25. Juli, um 20 Uhr in den Kulturschuppen ein. Roland Baisch ist mit dem Programm „Der graue Star“ zu Gast. Und weiß: Alle wollen heute jünger sein, als die biologische Uhr es vorschreibt. Haare werden implantiert, Falten retouchiert, Körper verformt, nur um die Uhr zurückzudrehen. Nicht so Baisch, er lässt sich den Spaß nicht verderben, denn das Leben biete mehr.

Begleitet vom „Gitarrengenie“ Frank Wekenmann genießt Roland Baisch als „der Graue Star“ im neuen Programm die Privilege des Alters mit Gelassenheit und Humor. Er unterhält als Alleskönner mit Johnny-Cash-Stimme, spielt das Image des ergrauten Wolfes, der noch zubeißen kann. Angenehm selbstironisch mischt er Comedy und Musik, packt Gags in spöttische Lieder, gespielt auf dem Instrumentenpark einer mittelgroßen Musikalienhandlung. Laut Vorschau das Gesamtkunstwerk des Kleinkunstpreisgewinner 2014.

Kartenvorverkauf: 15 Euro (Abendkasse 17) bei Schreibwaren Gresser, Telefon 07542 / 4711.