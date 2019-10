Der erste Pokal fürs Kinderzimmer

Eine teils durchwachsene Saison haben die Fahrer im Motocross Racing Team Danckert aus Meckenbeuren hinter sich. Obwohl nicht alle Rennen nach Plan angetreten werden konnten, wurden am Ende erfolgreiche Platzierungen eingefahren.

Als Jüngste im Team und Tochter von Teamchef Jürgen Danckert ist Nicole Danckert (10 Jahre) erstmals bei einer Rennveranstaltung angetreten. Beim Simsonrennen in Dentenweiler ging sie in der Klasse Kids mit einer KTM SX 50 an den Start. Von den insgesamt drei Rennläufen konnte sie zwei für sich entscheiden und einen mit etwas Pech am Start (Motor aus) nach Aufholjagd noch erfolgreich beenden, so dass am Ende der Tagessieg in der Klasse erreicht wurde und nun ein Platz für einen Siegerpokal im heimischen Kinderzimmer gefunden werden muss.

Mit Emily Bießenberger (12) ist eine mittlerweile erfahrene Motocrosserin im MX-Jugendcup angetreten, der sechs Veranstaltungen mit insgesamt zwölf Läufen umfasst. Mit ihrer KTM SX 85 punktete sie hier gegen teils hubraumstärkere Maschinen in der Damenklasse und am Ende Platz fünf im Cup für sich und das Team verbuchen. Leider verlief nicht jedes Rennen sturzfrei, sodass eine bessere Platzierung am Ende um zwei Punkte an die Konkurrenz abgegeben werden musste. In einigen weiteren Rennveranstaltungen in der Klasse bis 85 ccm konnten respektable Ergebnisse eingefahren werden.

Peter Kühner (13), im Racing Team Danckert ein weiteres aufstrebendes Mitglied, ist im MX-Jugendcup in der Klasse „85ccm Hobby“ angetreten. Über die Saison blieben Fahrer und Motorrad nicht ganz von Stürzen verschont, was zu einigen kleinen Verletzungspausen führte. Die insgesamt vier Laufsiege über die Saison mit Gesamtrang zwei im Cup bedeuten den Aufstieg in die Klasse „85ccm Experten“.

Mit Fabian Walser (19) ist ein weiterer Teamfahrer im MX-Jugendcup an den Start gegangen. Mit richtig „Dampf im Kessel“, wie es in einer Pressemitteilung heißt, fuhr er in der Klasse „bis 250ccm Hobby“ in einem starken Feld immer weit nach vorne. Im letzten Rennen in Ippingen musste nach Sturz in Lauf zwei eine aufregende Aufholjagd dafür sorgen, dass am Ende Tagesrang drei eingefahren werden konnte. Mit dem Ergebnis und den vorangegangenen sieben Laufsiegen konnte in der Cupwertung Platz zwei erreicht werden, was den nächstjährigen Aufstieg in die Klasse „bis 250ccm Experten“ bedeutet.

Eben in dieser Klasse „bis 250ccm Experten“ ist im MX-Jugendcup Robin Bießenberger (18) angetreten und konnte am Saisonende den Gesamtrang neun für sich gutschreiben. Er bestritt nicht alle Rennen, da er mit Fußball eine weitere Sportart erfolgreich verfolgt und mit einigen Gaststarts in weiteren Rennserien, dem „Kini Alpencup“ und dem „DJMV“, der Rennkalender einfach randvoll war.