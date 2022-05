Der Dank der Kirchengemeinde gilt Margret Baumann

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit nunmehr 50 Jahren spielt die studierte Musikerin und Lehrerin Margret Baumann in St. Maria Meckenbeuren die Orgel. Über die Ostertage durfte sie nun zahlreiche Glückwünsche und Dankesworte für ihren Dienst entgegennehmen. Beim Gottesdienst am Ostersonntag dankte ihr Wolfgang Ilg namens der Kirchengemeinde St. Maria Meckenbeuren für ihre Treue und ihr exzellentes Orgelspiel und überreichte, begleitet von großem Applaus, einen Blumenstrauß samt Jubiläumsgeschenk. „Über die Ehrung habe ich mich sehr gefreut genauso wie über die große Wertschätzung, die mir seitens der Gemeinde und vor allem auch von Pfarrer Josef Scherer stets entgegengebracht wird“, so die Jubilarin. Margret Baumanns erster Einsatz in St. Maria war Ostern 1972, als der Kirchenchor mit der Hilber-Messe den Festgottesdienst gestaltete. Bleibt zu wünschen, dass die Gemeinde auch weiterhin musikalisch festlich gestaltete Gottesdienste feiern kann und die Jubilarin sich, wie immer wieder geschehen, am spontanen Applaus am Ende der Festgottesdienste erfreuen darf.