Den Schildern entlang: Mit dem Rad durch Meckenbeuren

Noch bis 30. November lässt sich am Fahrradklima-Test des ADFC teilnehmen, bei dem es um die Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden geht. Der Link dazu: https://fahrradklima-test.adfc.de Zuletzt hatten 88 Meckenbeurer Radfahrer Ende 2020 an der bundesweiten Befragung mitgemacht.

Meckenbeuren und Radfahren, das ist von jeher eine eigene, eine enge Beziehung, die schon öfters zu Vorreiterrollen führte. In der jüngeren Vergangenheit fallen da Stichwörter wie Bike-Tower, Radkriterium „Rund um d’Kirch“ und Stadtradeln. In der Gegenwart kreisen die Gedanken um den Radschnellweg und um die Trasse durch die Nadelöhre der Gemeinde.

Eher als Insiderwissen firmiert das 2015 beschlossene Radwegekonzept. Mit ihm hatte die Gemeinde einmal mehr frühzeitig die „Nase im Wind“. Das sieht auch Stefan Huber so: Viele Jahre war er das Gesicht des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs im Ort (inzwischen als ADFC-Ansprechpartner von Kathrin Romahn abgelöst) und durch sein Engagement fürs Stadtradeln bekannt.

Auch schon wieder acht Jahre her: Stefan Huber macht Werbung fürs Stadtradeln in der Schussengemeinde, die 2012 als erste Kommune im Bodenseekreis daran teilnahm. (Foto: sza)

In die falsche Richtung gedreht – so hat sich am Freitagmittag das Schild zwischen Sibratshaus und Kehlens Südumfahrung dargestellt. (Foto: rwe)

Die vor sieben Jahren mit großen Hoffnungen verknüpfte Konzeption hat seither vor allem in roten Radfurten Niederschlag gefunden. Wobei die roten Markierungen nur zum Teil auf die Gemeinde zurückgehen (etwa bei Rewe oder am EVS-Weg). Was in der Zuständigkeit des Straßenbauamts und damit des Bundes lag, kam erst später hinzu – mit der Sanierung der Bundesstraße 2021. Dazu zählen die Furten an den Kreuzungen B 30/Humboldtstraße oder B 30/Pestalozzistraße in Kehlen.

Zusammen mit Stefan Huber hat sich die SZ auf den vier Kilometer kurzen Weg zwischen dem Kreisel Sibratshaus und der Meckenbeurer Ortsmitte gemacht. Subjektive Beobachtungen zum Schilderwesen:

Am liebsten über den Funkenweg

-- Vorneweg schickt der passionierte (Lasten)Radfahrer Huber, dass er für gewöhnlich vom See kommend den Weg am Flughafen entlang und via Funkenweg und Eichelen nach Meckenbeuren favorisiert. Wer die Wegführung nahe der B30 bevorzugt, hat am Kreisel bei Sibratshaus die Wahl – linksseitig oder rechtsseitig bis Siglishofen. „Mitunter verschmutzt“ hat Huber letzteren Weg erlebt, sodass die Wahl auf die linke Seite inklusive Unterführung fällt.

Als landwirtschaftlicher Weg kommt der daher – endend an der Unterführung. Dann ist von einem gemischten Geh- und Radweg auszugehen (kein Schild) – was nicht heißt, dass beide Verkehrsteilnehmer gleiches Recht haben. „Der Fußgänger hat immer Vorrang“, so Hubers Hinweis.

Grüne Schilder sind als Empfehlung zu verstehen – etwa an der Einmündung der Hangenstraße (K7719) in die Ravensburger Straße. (Foto: rwe)

-- Kein Schild findet sich auch an der Kreuzung des Radwegs mit der Eschstraße in Siglishofen. Da auch kein Haltestrich für Radfahrer eingezeichnet ist, sieht Stefan Huber hier eine „offene Situation“. Ob zwischen Radfahrer und Straßenverkehr „rechts vor links“ gilt – das wäre eine Möglichkeit. Dass die Situation ohne Beschilderung lösbar scheint, dieses Vorgehen dürfte aus der Zeit stammen, als hier noch kein Obstbauer und Bäcker zu finden waren (und damit wesentlich weniger Verkehr).

-- Nächster Stopp (immer noch auf der „falschen Seite“ unterwegs): Die Einmündung in die Pestalozzistraße am Feuerwehrhaus in Kehlen. Das „Einbahnstraßenschild“ signalisiert, dass hier die Einfahrt hin zur roten Radfurt strengstens verboten ist. Also entweder die Bundesstraße queren und Seite wechseln oder weiter über die Hügelstraße. Hier ließe sich im Tunnelweg die B30 unterqueren.

In lichter Höhe: ein Einbahnstraßenschild

Übrigens kommen auch Fußgänger hier nicht ohne Umweg aus. Wer parallel zur B30 von Reute nach Kehlen läuft, den weist das weiße Rad im blauen Kreis darauf hin, dass er nicht über die rote Furt darf – der Spaziergänger wird an der Lackiererei vorbei in Richtung DGH geführt.

-- Wer vom Büfangweg her nach Norden radeln will, kann die B30 queren und ab Norma den rechtsseitigen Geh- und Radweg nutzen. Oder bleibt auf der linken Seite und befährt den nicht ausgeschilderten landwirtschaftlichen Weg bis zur Einmündung Sömmeringstraße. Dann verbietet ihm erneut das Einbahnstraßenschild die Nutzung der roten Furt. Wer aus der Gegenrichtung kommt, hat hier zwei Schilder zu beachten – zum einen, dass der Radweg nach der roten Furt endet, zum anderen, dass er jenen, die vom „dm“ her kommen, Vorfahrt gewähren muss. Puuuh...

Obacht – wenn dann noch eine Bushaltestelle dazukommt

-- Dann doch lieber auf die andere Seite auf den gemischten Geh- und Radweg. Was auf Höhe der vormaligen „Ratsstuben“ Kollisionen hervorruft bzw. hoffentlich nicht: Hier wird der Weg um die Nutzung als Bushaltestelle erweitert – „Obacht“ also.

-- Wenig später (ab der Humboldtstraße) gibt es ein Unikat: Der einzige Radweg in Meckenbeuren, der Gegenläufigkeit bietet. In beiden Richtungen lässt sich hier zwischen Metzgerei Amann und Van Dat verkehren.

Schilderbaum nahe der Metzgerei Amann: Die beiden oberem Hinweise gelten dem motorisierten Verkehr, die beiden unteren den Radfahrern und Fußgängern. (Foto: rwe)

-- Dem aufmerksamen Stefan Huber entgeht es nicht: Vor dem Wohnpark St. Georg fehlt ein Verkehrsschild – jenes, das noch vor Kurzem den Weg bis zur Schulstraße als gemischt nutzbar für Fußgänger und Radfahrer auswies.

Bedarf bei der Adler-Kreuzung

An der Abzweigung rechterhand zu Schule und Kirche wird es dann sichtbar: „Radweg Ende“ besagen die Schilder, die damit ein gängiges Meckenbeurer Problem andeuten – die fehlende Grundstücksverfügbarkeit. Allenfalls für Fußgänger ist hier ein Durchkommen – was sich ab der Adler-Kreuzung wieder ändert. Dann ist der gemischte Weg gen Ravensburg abermals in beide Richtungen freigegeben, freilich mit einer anderen Beschilderung als am Teilstück ab der Humboldtstraße.

Fazit: Auf gerade mal vier Kilometer Länge wechseln die Verkehrsschilder und -situationen zuhauf. Auch vor diesem Hintergrund darf der Radschnellweg gerne bald Abhilfe schaffen.