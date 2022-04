Drei Wochen bis zur Bürgermeisterwahl Meckenbeuren - Das müssen Sie wissen

Eine Entscheidung ist bei der Meckenbeurer Bürgermeisterwahl bereits gefallen. Angesichts des Männer-Quintetts an Kandidaten wird keine Frau die Nachfolge von Elisabeth Kugel antreten. Was ansonsten rund um den Wahlgang am Sonntag, 15. Mai, schon feststeht und was der Wahlkampf bietet – das listet die SZ im Folgenden auf, die selbst am Dienstag, 10. Mai, mit ihrem Podium ein Angebot unterbreitet.

Reihung:

Auf dem Wahlzettel sind Sebastian Hanser, Georg Schellinger, Christian Krämer, Marcel Hirsch, Dogan Cimen entsprechend dem Eingang ihrer Bewerbung gelistet. Zwischen beiden ersteren musste das Los entscheiden, wessen Name ganz oben auf dem Stimmzettel steht: Beide hatten am ersten Wochenende, als dies möglich war, ihre Unterlagen eingereicht.

Daher ging der Ausschuss von einer zeitgleichen Bewerbung aus, sodass in der Sitzung im Rathaus Elisabeth Kugel zur „Glücksfee“ wurde – dies für Sebastian Hanser, dessen Los sie zog und dessen Name nun ganz oben steht.

Vom Alter her würde das übrigens anders aussehen – da lautet die Reihung Cimen (44 Jahre), Schellinger (42), Krämer 34), Hanser (33), Hirsch (30).

Prozedere:

Sollte am 15. Mai kein Bewerber die erforderliche Mehrheit von 50 Prozent erhalten, kommt es 14 Tage später (29. Mai) zur Neuwahl. Dann genügt die einfache Mehrheit, die derjenige mit den meisten Stimmen aufweist.

Gemeinde:

Was sie vorhat, legte der Gemeindewahlausschuss in öffentlicher Sitzung am Dienstagabend fest, die sich Sebastian Hanser und Georg Schellinger im Rathaussaal nicht entgehen ließen. Im Mittelpunkt: die öffentliche Kandidatenvorstellung am Donnerstag, 5. Mai, um 19 Uhr in der Humpishalle in Brochenzell.

Bei der Hybridveranstaltung sind Gäste vor Ort willkommen, wer will, kann den Abend aber auch zu Hause vor dem Bildschirm verfolgen. Interessierte können online per Live-Stream auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde Meckenbeuren dabei sein. Die Aufzeichnung soll solange verfügbar sein, bis die Wahl entschieden ist.

Die Bürger der bayerischen Gemeinden wählen ihre Bürgermeister in freier, allgemeiner, gleicher, direkter und geheimer Wahl für sechs Jahre. Was das genau bedeutet? Das sehen Sie im Video.

Was in Präsenz möglich sein soll, das diskutierte der Ausschuss durchaus. So widersprachen die Fraktionsvertreter dem Vorschlag der Verwaltung (Bürgermeisterin Elisabeth Kugel, Wahlleiterin Kathrin Schütz), die Besucherzahl von 600 auf 400 zu reduzieren, um aufgelockerter stuhlen zu können. Manfred Deutelmoser (Freie Wähler), Karl Gälle (CDU), Katja Fleschhut (BUS) und Jonathan Wolf (SPD) plädierten dafür, bei der Besucherzahl „an die Obergrenze zu gehen“.

Alternativen boten sich auch bei der Maskenpflicht: Eine solche kann die Gemeinde als Hausherr festlegen, nahm davon aber bei einer Gegenstimme (Katja Fleschhut) Abstand. Stattdessen ergeht die Empfehlung, eine Maske zu tragen – Pflicht ist es nicht.

Die fünf Kandidaten – Name, Beruf, Wohnort

Ohne Diskussion wurde die Reihenfolge der Redner bestimmt – analog zum Eingangsdatum der Bewerbungen, also:

Ihre Redezeit ist jeweils auf maximal 20 Minuten begrenzt. Fragen aus dem Publikum sind ebenso wenig zulässig wie die Unterstützung durch eine Powerpoint-Präsentation. Wer von den Kandidaten noch nicht an der Reihe war, darf die Reden der anderen nicht hören. Die Moderation liegt bei Bürgermeisterin Elisabeth Kugel.

Plakatwerbung hat eingesetzt – und eine Obergrenze

Gegen Bezahlung können Anzeigen im Gemeindeblatt geschaltet werden. Ebenfalls kostenpflichtig ist es, einen Flyer beizulegen.

Unentgeltlich lassen sich Plakate im Gemeindegebiet aufhängen, allerdings nicht mehr als 20. Und: Am Mittwochs-Wochenmarkt dürfen sich die Kandidaten mit einem Stand präsentieren. Dies in den vier Wochen so oft sie wollen – wobei es nicht mehr als drei Bewerber gleichzeitig sein dürfen.

Redakteure Mark Hildebrandt und Roland Weiß wollen es wissen

Ein besonderes Angebot unterbreitet die Schwäbische Zeitung am Dienstag, 10. Mai. Ab 19 Uhr lädt sie zum Podium in Kehlens Halle ein. Es wird mit reduzierter Besucherzahl sowie als Live-Stream über die Bühne gehen. Das heißt, dass die Veranstaltung auch vom Wohnzimmer daheim aus verfolgt werden kann

Zeichnet Marcus Fey für den Live-Stream verantwortlich, so moderieren die SZ-Redakteure Mark Hildebrandt und Roland Weiß den Abend vor Ort. Vorgesehen ist ein intensiver Austausch, bei dem die Vorstellungen der Kandidaten nicht zu kurz kommen, die Fragen des Publikums jedoch im Vordergrund stehen.

In der Karl-Brugger-Halle in Kehlen werden dann maximal knapp 500 Besucher Platz haben, den Bewerbern öffentlich auf den Zahn zu fühlen (Details folgen).