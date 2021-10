„Den Jugendplatz sollten nicht nur Erwachsene gestalten“

Gegenüber vom Skater-Platz in Kehlen steht der Schuppen des ehemaligen Bahnwärterhäuschens, der nach dem Beschluss des Gemeinderates als Jugendplatz für Meckenbeuren ausgebaut werden soll. Athina Dörrer und Paul Ratzmann haben die neue Location besichtigt und vermessen. Karin Schütrumpf war für die SZ dabei und hat die Sprecher des Jugendrates nach Plänen, Zielen und Wünschen der Jugendlichen gefragt.

Herr Ratzmann, warum messen Sie den Platz und den Schuppen ganz genau aus? Haben Sie schon Pläne für die Inneneinrichtung?

Ratzmann: Erst einmal will ich zur Veranschaulichung diese Daten in ein 3D-Zeichenprogramm eingeben. Nicht alle kennen das Bahnwärterhäuschen. Dieses Modell wollen wir dann bei der nächsten Jugendkonferenz präsentieren, damit alle Jugendlichen eine Vorstellung vom neuen Platz bekommen und ihre Ideen dazu einbringen können.

Im Gemeinderat wurden zwei mögliche Plätze vorgestellt. War der Standort in Kehlen Euer Traumplatz?

Dörrer und Ratzmann: Ja!

Ratzmann: Wir haben schon länger das Kehlener Bahnwärterhäuschen im Auge gehabt.

Seid Ihr denn mit dem Schuppen auch zufrieden oder hättet ihr lieber das Bahnwärterhäuschen selbst gehabt?

Dörrer: Ich habe mich auch schon im letzten Jugendrat viel mit dem Bahnwärterhäuschen beschäftigt, und wir haben im Jugendrat viel darüber diskutiert. An den dazugehörigen Schuppen haben wir gar nicht gedacht. Und ehrlich: Wir mögen ihn mehr als das Bahnwärterhäuschen. Das hat Charme Wir haben auch schon diskutiert, was wir daraus machen können.

Welche Ideen habt Ihr? Schickt eure Fantasie mal auf die Reise. Wenn Ihr jetzt vor diesem Schuppen steht, was stellt ihr Euch vor?

Dörrer: Also den Wein, der sich am Schuppen hochrankt, sollte man zumindest teilweise erhalten, wenn es geht. Der hat was. Vor meinem Auge habe ich auch schon eine Tischtennisplatte gesehen außen mit den etwas gestutzten Weinreben im Hintergrund. Das sah richtig schön aus.

Außerdem habe ich überlegt, dass man in der einen Hälfte des Schuppens eine zweite Ebene einziehen könnte mit Sitzgelegenheiten, wo man sich auch mal innerhalb des Schuppens ein bisschen zurückziehen kann.

Und bei Ihnen Herr Ratzmann? Was ist da im Kopf passiert, als Sie das hier gesehen haben?

Ratzmann: Es wäre auch schön, wenn man ein Rondell in den Bahndamm hineinbauen könnte. Einfach eine Abstufung verschiedener Sitzreihen. Das war ja auch ein Ergebnis unserer Umfrage, dass Sitzgelegenheiten gewünscht wurden.

Ein Grillplatz für die Jugend war auch immer ein Thema. Könnt ihr Euch auch vorstellen, dass da mal ein Grillplatz entsteht?

Dörrer: Der hölzerne Schuppen wird sicher nicht als Grillplatz genutzt werden. Aber wenn davor eine Grillstelle entsteht oder eine Feuerschale aufgestellt wird, dann kann die gern dahin, denn Grillen ist etwas, das Menschen zusammenbringt. Und das wollen wir ja mit dem Schuppen erreichen.

Ratzmann: Vorstellen kann ich mir einen Grillplatz, aber was da dann umgesetzt wird, können wir nicht allein entscheiden.

Gerade ist ein Zug vorbeigerauscht. Wie seht ihr die Nähe zur Bahn?

Dörrer: Der andere Platz an der Veeser-Halle wäre direkt am Bahnhof gewesen. Hier ist eine kleine Mauer als Abtrennung. Deshalb ist es auch ziemlich sicher, weshalb wir uns auch für diesen Platz entschieden haben.

Ratzmann: Der Zug ist für uns auch ein Vorteil, denn die Lautstärke vom Jugendplatz ist dann nicht so das Problem.

Ist der künftige Jugendplatz gut erreichbar?

Dörrer: Mit dem Zug oder mit dem Fahrrad – da kommt man gut hin. Hier ist ja auch schon die Skater-Anlage und der Sportplatz.

Könntet ihr Euch vorstellen, dass in dieser Umgebung in der Zukunft noch mehr für die Jugend entsteht – zum Beispiel eine Fahrrad-Gelände-Strecke, ein Dirtpark?

Ratzmann: Aus den Hügeln neben dem Skatepark lässt sich bestimmt in der Zukunft noch was machen.

Wie geht ihr als Nachwuchspolitiker jetzt weiter vor? Wartet ihr erst mal ab, was die Gemeinde Euch hinstellt oder stellt ihr der Gemeinde offensiv eure Ideen vor?

Dörrer: Das ist unser Platz. Wir wollen den Platz mitgestalten und unsere Ideen einbringen. Das ist ja ein Platz für die Jugend. Den sollten nicht nur Erwachsene gestalten.

Wollt ihr selbst auch aktiv Hand anlegen zum Beispiel beim Bau von Sitzplätzen?

Dörrer: Ja, sofern das bautechnisch machbar ist.

Glaubt ihr, dass die 20000 Euro, die die Gemeinde für den Jugendplatz in den nächsten Haushalt einstellen will, reichen?

Dörrer: Das kommt darauf an, wie das geplant wird. Aber das Haus selbst muss ja auch bearbeitet werden. Und wenn wir dann noch Sitzplätze wollen, könnte es schon mehr kosten.

Was braucht Ihr, damit Ihr den Jugendplatz gut nutzen könnt?

Ratzmann: Strom wäre eigentlich schon geplant. Soweit wir wissen, hatte das Gebäude früher mal einen Stromanschluss. Vielleicht kann man den wieder aktivieren. Vielleicht geht es auch mit Solarplatten auf dem Dach.