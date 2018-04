Den dementen Menschen so annehmen, wie er ist

Den dementen Menschen ein Stück weit in seine Welt begleiten, ihn wertschätzen und achten, und vor allem, ihn nicht ständig korrigieren wollen – so lauten elementare Verhaltensregel im Umgang mit dementen Menschen. Das lernten die Zuhörer am Dienstagabend in den Lebensräumen für Jung und Alt. Im Rahmen der vom Landratsamt initiierten Veranstaltungsreihe „Älter werden – was dann?" fand dort ein Vortrag zum Thema Demenz statt.

„Wenn das denken nicht mehr gelingt“ – darüber sprach Bruna Wernet von der Beratungsstelle des DRK Bodenseekreis für Menschen mit Demenz und deren Angehörige. „Ich freue mich, dass trotz des schönen Wetters so viele Menschen hier hergekommen sind. Das spricht dafür, dass das Thema die Menschen berührt“, begrüßte Ingrid Daub, Leiterin der Lebensräume für Jung und Alt, die Zuhörer.

Denn tatsächlich waren mehr als 30 Interessierte gekommen, um sich zu informieren. Darunter einige, die bereits Erfahrung im Umgang mit dementen Menschen, meist ein Elternteil, haben. Sie steuerten eigene Erfahrungsberichte bei und stellten der Referentin Fragen, etwa ob der Hausarzt oder besser gleich der Facharzt der erste Ansprechpartner bei Verdacht auf Demenz sei. Bevor Wernet auf die drei verschiedenen Phasen der Demenz und deren Behandlungsmöglichkeiten einging, erläuterte sie zunächst die typischen Symptome einer beginnenden Demenz. „Eine gewisse Vergesslichkeit im Alter ist normal. Das ist die Altersvergesslichkeit“, stellte Wernet klar.

Hier gelte es, genau hinzuschauen und zu differenzieren. Ein erster Hinweis seien vielmehr Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben, Wehren gegen Veränderungen, Vergessen von Terminen, die einem früher wichtig waren, unbegründetes Misstrauen, ständiges Wiederholen der gleichen Geschichte, Wortfindungsstörungen oder aber Störungen des Kurzzeitgedächtnisses. „Die Menschen vergessen, was vor einer Minute passiert ist oder verlegen Gegenstände und können gar nicht mehr rekapitulieren, wo sie den Gegenstand zuletzt benutzt haben“, berichtete die Expertin.

Etwa 2300 Menschen im Bodenseekreis leiden an Demenz, wobei sicherlich nicht alle amtlich erfasst seien, Tendenz steigend, so Wernet. „Das höchste Risiko, Demenz zu kriegen, ist das Alter“, erklärte die Referentin. Steht die Diagnose Demenz einmal fest, können Medikamente (Antidementiva) helfen, den Fortschritt der Erkrankung zu verzögern. Zudem helfen Ergotherapie, Logopädie, Krankengymnastik und Musiktherapie. „Wichtig ist, dass der Mensch mobil und aktiv bleibt, im Kontakt mit anderen Menschen. Das ist wichtiger als Medikamente“, betonte Bruna Wernet.

Nicht ständig mit Fehlern konfrontieren

Die Selbständigkeit und Eigenständigkeit müsse so lange wie möglich erhalten bleiben. Das anfangs durchaus vorhandene Bewusstsein der eigenen Erkrankung schwindet mit fortschreitender Demenz. „Die Menschen leben dann in ihrer eigenen Welt, häufig in der Vergangenheit“, erzählte die Expertin. Dennoch seien sie ganz sensibel und nähmen noch ganz viel wahr. Veränderungen, Hektik und Lärm bedeuten für sie großen Stress. Wernet warnte davor, den dementen Menschen ständig mit seinem Fehlverhalten zu konfrontieren und zu korrigieren. "Man muss Abschied nehmen von dem Menschen, wie er einmal war. Man muss Verständnis haben für die andere Welt und ein Stück weit in diese mit hineingehen," empfahl die Referentin.