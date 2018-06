Nichts einzuwenden hat der Technische Ausschuss, dass sich in der Großmoosstraße in Hintergerbertshaus baulich etwas tut. Die Voranfrage hatte darauf abgezielt, dass ein Wohnhaus mit Nebengebäude abgebrochen wird und vier Einfamilienhäuser mit Garagen und Stellplätzen an seine Stelle treten. Als schlanke Gebäude mit je zwei Vollgeschossen waren sie beschrieben worden, für die ein geringerer Waldabstand möglich sein soll. Dieses Signal gab es von der Baurechtsbehörde unter der Bedingung eines Haftungsausschlusses.

Noch offen war die Zukunft des Bildstocks auf dem Areal. Vom Landesdenkmalamt lag keine Stellungnahme vor. Vielleicht gibt es aber gar kein Problem damit – ist er doch im Plan nicht dargestellt, was hieße, dass dieses Zeichen der Volksfrömmigkeit bleibt, wie und wo es ist.