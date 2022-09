Das Verenafest in Kehlen – die liebgewonnene Tradition

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen wunderschönen Festtag hat die Kirchengemeinde feiern dürfen zu Ehren der Heiligen Verena, die am 1. September Namenstag feiert. „Die Ausländerin, die sich einst taufen ließ. Die ihren Verlobten im Kriegsgemetzel verlor, weil er nicht gewillt war, Staatsgötter zu ehren“. So schaute Pfarrer Scherer auf die Heilige und ihr Wirken, das ein großer Segen war für die Armen und Kranken. „Wie sehr kann das Leid einen Menschen zerbrechen“, war seine Überlegung, „wie sehr aber können sie auch daran wachsen“. So wie diese Heilige Verena, „die Christus im Herzen hatte“. „Sie ist ein leuchtendes Beispiel“, freute er sich, „sie hat sich für Christus entschieden“. „Feiern wir heute unser schönes Fest“, lud er alle ein, „aber vergessen wir die Armen nicht“. Der Kirchenchor unter der Leitung von Brigitte Götz sang Gottes Lobpreis von der Empore und die Musikkapelle ließ glorreich den Choral erklingen. Mit den Fahnenordnungen war die Kapelle zur Kirche marschiert unter der Leitung von Thomas Ruffing und trumpfte beim Frühschoppen auf, mit zünftiger Blasmusik und herrlichen Solisten. Beste Verpflegung gab’s vom Kirchengemeinderat und so manche hielt es noch lange auf den Plätzen.