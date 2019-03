Das Rudel präsentiert sich äußerst textsicher

Kaum noch ein Parkplatz rund um den Kulturschuppen und eine lange Schlange beim Einlass – schon eine halbe Stunde bevor es losgehen soll, ist dichtes Gedränge. Dort hat am Montagabend zum sechsten mal ein sogenanntes Rudelsingen stattgefunden. Viele Besucher sind inzwischen Dauergäste, sie bringen ihre Freude und Verwandten mit.

„Ich hab das noch nie gemacht“, wendet eine Frau ein. „Macht nichts, es kommt ja auch nicht darauf an, ob du schön singen kannst“, beruhigt ihre Begleiterin. „Euer Hauptjob ist es heute, Spaß zu haben“, ermuntert auch Thomas Lorenz von der Musikwerkstatt Tettnang.

Auf der Bühne gibt es erst einmal etwas Stress, denn Sänger und Geiger Gabriel Burkarz ist kurzfristig ausgefallen. „Wir haben überlegt, ob wir es absagen“, erzählt Lorenz. „Aber wir hatten 240 Reservierungen. Das kann man doch nicht machen,“ ergänzt sein Kollege Gregor Panasiuk. Also stellen die zwei das Programm um und holen sich Markus Sorg, den Schlagzeuger der Band Lakeside, zur Verstärkung. Die sangesfreudigen Besucher sind bei „Die kleine Kneipe“ von Peter Alexander und bei „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens gleich vielstimmig in Aktion und schunkeln kräftig mit. Weniger begeistern können sich die Rudelsänger für den italienischen Originaltext des Gefangenenchors aus der Oper Nabucco von Verdi.

Doch bei „Father and Son“ übernimmt der Publikumschor das Kommando und zwingt die Musiker in eine andere Tonart. Die drei auf der Bühne lachen und passen sich einfach an. „La Bamba“ animiert fast den ganzen Saal zum Mitsingen und die erste Strophe von „What Shall We Do With The Drunken Sailor“ erklingt schon, bevor der Beamer den Text an die Wand wirft. „Gabriel fehlt“, entschuldigt Lorenz die Pannen bei der Texteinblendung. “Ihr seid auch okay“, tröstet eine Frau aus dem Publikum.

Die anschließende Pause dauert vielen Rudelsängern zu lange. Sie klatschen und pfeifen die Musiker wieder auf die Bühne. Bei Rocksongs wie „Another Brick In The Wall“, „Born To Be Wild“ oder „Lady in Black“ wird zumindest der Refrain eifrig mitgegrölt. Kein Zweifel: Auch wenn die Musiker auf der Bühne kräftig improvisieren müssen, die Rudelsänger haben ihren Spaß, singen Geburtstagsständchen im Kanon, lassen die „Biene Maya“ fliegen und sind beim Beatles Song „Hey Jude“ und beim „Hallelujah“ von Leonard Cohen voll dabei. Eine bekannte Melodie mit einem möglichst deutschsprachigen Text, nicht zu schnell und ein einprägsamer Refrain – das sind die Songs, die die Sänger am meisten begeistern.

Inzwischen ist auch Sängerin Leonie von der Gruppe Lakeside mit auf der Bühne und sorgt dafür, dass der Textbeamer im richtigen Moment die nächsten Zeilen auf die Leinwand wirft. Um eine Zugabe kommen die Musiker auch heute Abend nicht herum und so wird zum Schluss noch vielstimmig „Gute Nacht, Freunde“ gesungen.