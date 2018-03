Das Rathaus wird zur Baustelle

Neun Bauanträge sowie die Ertüchtigung des Rathauses in Sachen Brandschutz, darum geht’s am Mittwoch, 21. Februar, ab 16.30 Uhr in der Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) im Rathaus. Den Anfang macht die Errichtung eines Wohnhauses am Hangenbach in der Nähe der Kreuzung Bundesstraße/Bahnhofstraße. Ebenfalls in Meckenbeuren, in der Ludwig-Richter-Straße, ist der Abriss eines Wohnhauses beantragt. Vier Einfamilienhäuser sind auf dem Grundstück geplant. In der Tettnanger Straße soll ein Hotel aufgestockt werden und einen Personenaufzug erhalten.

In Siglishofen sind in der Eschstraße die Errichtung einer Gaupe samt Anbau eines Wohnhauses mit zwei Wohnungen beantragt. „Umbau und Einbau von Ferienwohnungen“ sind Ziel von Nutzungsänderungen in der Eschstraße. Drei Anträge kommen aus Gerbertshaus. Eine beleuchtete Werbetafel soll in der Brückenstraße errichtet werden. Der Bau eines Dreifamilienhauses mit Doppelgaragen ist Inhalt des Antrags aus der Großmoosstraße. Das dritte Gesuch zielt auf den Bau von fünf Reihenhäusern mit Tiefgarage ab.

Eine größere Baustelle ist im Rathaus absehbar. Im Ausschuss sind ingenieurtechnische Leistungen zu vergeben, die Voraussetzung sind für die elektrotechnische und brandschutztechnische Ertüchtigung des 1985 eingeweihten Hauses.