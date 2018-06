Das Pressearchiv von St. Maria wird digitalisiert

Das Pressearchiv der Kirchengemeinde St. Maria Meckenbeuren wird derzeit auf digitale Speicherung und Verwaltung umgestellt. Bislang wurden Zeitungsartikel ausgeschnitten, auf DIN A4 Blätter geklebt und, sortiert nach Themenbereichen und Datum, in Ordnern abgelegt.

Seit 2016 ist Kirchengemeinderat Peter Sterk für das Pfarrgemeindearchiv verantwortlich. Für ihn als Mediengestalter ist es an der Zeit und unumgänglich, sich dem digitalen Umbruch zu stellen und das Archiv zukunftsweisend anzulegen. In der jüngsten Kirchengemeinderatssitzung hat er nun die neue Konzeption vorgestellt und erläutert.

So werden künftig die kirchlichen Informationen im Meckenbeurer Gemeindeblatt komplett als textbasierende PDF-Daten gespeichert und bilden so den Grundstock des Gemeindearchivs. Berichte aus der Tagespresse oder analoge Fotos und Bilder werden farbig gescannt und so dem Archiv zugeführt. Besonderen Wert legt Peter Sterk auf die Bedienerfreundlichkeit des künftigen Gemeindearchivs. Entsprechend erscheinen alle Daten in einer einfach gehaltenen Bedienoberfläche. Dabei sind die Daten nicht nur nach Datum und Thema gelistet und sortiert, sondern zusätzlich mit kurzen Inhaltsangaben versehen. So kann am Bildschirm frei gescrollt oder auch nach Worten oder Textpassagen gesucht werden. Sämtliche Informationen sind in Standardformaten und der Internetsprache HTML abgelegt und somit auf jedem beliebigen Rechner mit Internetbrowser lauffähig. Mit seiner Präsentation konnte Peter Sterk seine Ratskollegen wie Pfarrer Josef Scherer von dem neuen Modell der Archivgestaltung überzeugen. Im Kirchengemeinderat soll demnächst auch darüber diskutiert werden, inwieweit das digitalisierte Pressearchiv der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann.