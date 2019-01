Das planen die Kirchengemeinden

Mit dem Sternsinger-Rekordergebnis von 26 156,79 Euro und der ökumenischen Bibelwoche „Mahlgemeinschaft“ sind die katholische Seelsorgeeinheit und die evangelische Kirchengemeinde Meckenbeuren gemeinsam und erfolgreich ins Jahr 2019 gestartet. Auf Angebote und Termine, die neben den kirchlichen Festen und Gottesdiensten das Jahr prägen werden, haben die beiden Pfarrer Josef Scherer und Peter Steinle vorausgeschaut.

Vielversprechendes hat Pfarrer Josef Scherer für die Seelsorgeeinheit Meckenbeuren in seinem Kalender fix notiert. Zum Abschluss kommt im März die Außenrenovierung der Brochenzeller Pfarrkirche. Zugunsten der Kapellensanierung in Laufenen lädt die Musikkapelle Brochenzell am 31. März zu einem Konzert ein. Die Schwerpunkt-Kleidersammlung für die „Aktion Hoffnung“ findet am 30. März beim Pfarramt St. Maria statt. Der Marienmonat Mai steht neben zahlreichen Maiandachten ganz im Zeichen der Erstkommunionfeiern, so am 28. April in St. Jakobus, am 5. Mai in St. Verena und abschließend am 12. Mai in St. Maria. „Schön, dass die gemeinsame Feier des Fronleichnamsfests in unserer Seelsorgeeinheit angenommen wird, auch dank der Teilnahme vieler Vereine aus allen drei Gemeinden“, freut sich Pfarrer Josef Scherer auf das Fronleichnamsfest am 20. Juni in St. Maria Meckenbeuren.

Zur Nacht der offenen Kirchen wird am 28. Juni zusammen mit der evangelischen Gemeinde eingeladen. Bereits zwei Tage später dann das Kirchenpatrozinium. Die St. Maria-Gemeinde feiert dies zusammen mit dem zehnjährigen Weihejubiläum von Pfarrer Andreas Gälle.

Die „Missio canonica“ (Lehrbeauftragung) wird am 4. August Weihbischof Thomas Maria Renz den Anwärtern aus dem südlichen Diözesanteil in St. Maria verleihen. Mit seiner Heimatgemeinde Kehlen wird Pater Richard Zehrer am 4. August den 90. Geburtstag feiern.

Zum Bauernhofgottesdienst lädt die Seelsorgeeinheit am 8. September ein. Erwartungsvoll blickt die St. Maria-Gemeinde auf den 20. Oktober: Das Kirchweihfest werden die Meckenbeurer nach dem Festgottesdienst in St. Maria erstmals in der neuen Halle der Albrecht-Dürer-Grundschule feiern können.

Zwei musikalische Highlights sind im Dezember mit dem Adventskonzert der Musikkapelle Meckenbeuren (15.12.) und der traditionellen Weihnachtsmusik am Stephanstag, jeweils in der St. Maria Kirche, angesagt. Auch wird sich zum Jahresende der Blick mit der Bildung des Wahlausschusses und der Kandidatensuche auf die im März 2020 anstehende Kirchengemeinderatswahl wenden.

Orgelkonzert in der Pauluskirche

Interessante Termine hat auch Pfarrer Peter Steinle im Jahreskalender: So wird am 24. März Kirchenmusikstudent Sven Hanagarth ein Orgelkonzert in der Pauluskirche geben. Mit der „Nacht der verlöschenden Lichter“ stimmt sich die Gemeinde am 18. April auf den Karfreitag und die Ostertage ein. Zum ökumenischen Gottesdienst „Woche für das Leben“ mit dem Liebenauer Chor sind die Christen am 5. Mai geladen. Insgesamt 20 junge Menschen werden am 12. und 19. Mai in der Pauluskirche konfirmiert. Der Gottesdienst am Himmelfahrtstag findet am 30. Mai in der Schlosskirche statt. Ebenso Tradition ist ein ökumenischer Gottesdienst am Pfingstmontag auf der Pfarrwiese. „Träume“ sind das Thema einer Predigtreihe im September, bevor die Kinder Anfang Oktober zur ökumenischen Kinder-Bibelwoche eingeladen sind. Der Buß- und Bettag wird am 20. November mit einem ökumenischen Gottesdienst gefeiert. Ebenfalls in ökumenischer Tradition steht der Jahresschlussgottesdienst an Silvester.