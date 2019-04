Das Moderieren ist ihr Markenzeichen

Nach 14 Jahren als Vorsitzende des Musikvereins Meckenbeuren hat Andrea Smigoc in der Jahreshauptversammlung am Sonntag ihr Amt an Andrea Böhme übergeben. Verabschiedet wurde sie mit mit viel Lob und Dank.

„Du, Andrea, bist in dem kleinen Unternehmen Musikverein für das Thema Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich gewesen und sozusagen zum Gesicht des Musikvereins Meckenbeuren geworden“, stieg Markus Schmidt in die Laudatio ein. Die Vorstandssitzungen seien immer geprägt gewesen von einer kameradschaftlichen, wertschätzenden und konstruktiven Leitung. Für anstehende Veränderungen, zum Beispiel rund um das Weinfest, sei Andrea Smigoc immer offen gewesen, die notwendigen Schritte sei sie immer mitgegangen.

Aber auch das Thema Jugendarbeit habe in den vergangenen Jahren einen großen Schritt nach vorne gemacht. Dies gelte nicht nur im Bereich der musikalischen Ausbildung der Jugendlichen, sondern auch bezüglich des Vereinslebens.

Das Markenzeichen von Andrea Smigoc indes sei das Moderieren, Reden und Begrüßen gewesen, stellte Markus Schmidt fest. „Präzise, gespickt mit scharfer Zunge sowie dem einen oder anderen Witz auf den Lippen hast du diese Aufgabe immer perfekt vorbereitet, natürlich und bravourös gemeistert“, so der Laudator. Ihre Leistungen als Vorsitzende zeigten in eindrucksvoller Weise die tiefe Verbundenheit zum Musikverein Meckenbeuren, und dafür gelte es zu danken. Mit einem Gutschein für ein Wellness-Wochenende und einer Einladung zu einem Whiskey-Tasting dankte Markus Schmidt im Namen des Vorstands und des Vereins. Die Musikerkollegen und Versammlungsbesucher taten dies mit Standing Ovations.

Eine Veränderung gab es auch im Bereich der Jugendleitung: Nach vier Jahren erfolgreicher Arbeit übergab Claudia Amann das Amt an Kathrin Sauter. „Du hast dir sehr viel Mühe gegeben, viel Zeit investiert, meist im Stillen gearbeitet und dich richtig mit der Jugendarbeit identifiziert“, würdigte Andrea Smigoc die Verdienste von Claudia Amann. Wichtig sei auch ihre gute Arbeit als Bindeglied zwischen Eltern, Schülern, Musikschule und Musikverein gewesen.

Hatte Markus Schmidt nach der Neuwahl des Vorstands Andrea Smigoc mit einer Laudatio verabschiedet, so stand er selbst im Fokus der Ehrungen durch die Noch-Vorsitzende. Seit zehn Jahren bestimmt er als Vorsitzender Verwaltung die Geschicke des Musikvereins Meckenbeuren mit. Als Schwerpunkt gehöre das Weinfest zu seinen Aufgaben – und dieses Großereignis liege ihm sehr am Herzen, lobte Smigoc. Markus Schmidt sei ein Visionär und habe durch seine überragende Arbeit das Meckenbeurer Weinfest weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt gemacht. Er habe die Musikerinnen und Musiker durchaus gefordert, aber immer sei es ihm wichtig gewesen, dass Spaß und Kameradschaft nicht zu kurz gekommen seien. Verantwortungsvoll und erfolgreich habe er sich zudem bei den Themen Datenschutz, neue Halle und Probenraum engagiert. Für seine Verdienste um den Verein überreichte ihm Andrea Smigoc die Fördermedaille in Bronze mit Urkunde des Blasmusikverbandes Bodensee. Auf ein weiteres Jubiläum indes kann sich der Musikverein im Sommer freuen: Das 60. Meckenbeurer Weinfest geht im August über die Bühne.

Für zehn Jahre aktives Musizieren wurden Claudia Fischer (Querflöte und Piccolo), Madita Keicher (Querflöte) sowie Kilian Keicher (Trompete) mit der bronzenen Nadel des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg geehrt.