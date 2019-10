Das les‘ ich meiner Mama vor

In Zweierreihen sind die Zweitklässler am Montagmorgen zur Bücherei marschiert, um den Illustrator und Kinderbuchautor Alexander Steffensmeier zu treffen und seine Kuh Liselotte, die einigen unter ihnen schon sehr gut bekannt war.

Büchereileiterin Judith Tinnacher hieß alle herzlich willkommen in der Frederickwoche und ließ sich den Spaß auch selbst nicht entgehen. Denn was die liebe Liselotte in Steffensmeier‘s Büchern so alles treibt, das bringt alle so richtig herzhaft zum Lachen. Besonders dann, wenn sie wieder einmal hinterm Busch sitzt und aus voller Kehle brüllt, wenn der Postbote klingelt. Gar so, dass ihm nicht nur die Mütze davonfliegt, sondern auch das Paket in seiner Hand, bevor er entsetzt in die Pedale tritt, verfolgt von dem gescheckten Monster, das ihn erbarmungslos vom Hof jagt. Das ärgert natürlich auch die Bäuerin, die ihre Waren immer demoliert geliefert bekommt.

Ganz besonderer Charme

„Lieselotte hat ihren ganz besonderen Charme, sie kommt ohne Superkräfte aus und erlebt Abenteuer, wie sie jedes Kind im Alter von drei bis sechs Jahren erleben kann“, sagt der Autor und begeistert damit die Kinder auf der ganzen Welt.“ In China, Amerika, Polen oder auch Israel kennt man Lieselotte“, erklärt der Autor und Illustrator den Kindern in Meckenbeurens Bücherei und zeichnete für sie in Windeseile Szenen aus seinen Büchern, die alle begeisterten.

Mit einem Kreis fing‘s meistens an und dann wurde mit nur wenigen, gekonnten Strichen die Lieselotte daraus oder gleich die ganze Hühnerwelt und das Sherlock-Schwein. Begeistert waren die Grundschüler und haben mitgeraten, bei jedem Strich, was wohl daraus werden würde.

Auch sein neuestes Buch hatte Alexander Steffensmeier für sie dabei, und verriet, was wieder los ist auf Lieselottes Bauernhof. Da nämlich steht ein hohler Holunderbusch ganz hinten im Garten und der ist für alle begehrenswert. Für Lieselotte, die ihn als erstes entdeckte. Für Ziege und Pony, die sich dann auch hier einnisteten und plötzlich war auch die ganze Hühnerschar noch da.

Bücher stehen in der Bücherei

„Ich war die Erste!“, schimpfte Lieselotte und ein Riesendurcheinander begann. Doch wer war da am Schluss der Sieger? Das erzählt der Auto in seinem neuesten Buch, das auch in der Bücherei zu finden ist. So wie „Lieselotte lauert“, das erste seiner Bücher, das der junge Mann aus Reihe Zwei „immer seiner Mama vorliest“. „Auch nicht schlecht – mal andersrum“, sagte Steffensmeier und freute sich.