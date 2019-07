140 Gäste aus Politik, Schul- und Seminarwesen, Gemeinde und Kirche sind am Montagabend ins Bildungszentrum nach Meckenbeuren gekommen, um Karl Handschuh in den Ruhestand zu verabschieden und sein großes Engagement, sein Lebenswerk, zu würdigen. Den Direktor, der das „Lehrerwerden“ zu seiner Profession gemacht und vielfach die Grundlagen dafür gelegt hat.

So wurde er gelobt, vom Abteilungsleiter des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung, Michael Kilper. „Sie waren immer mittendrin im Geschehen. Sie haben die Referendare geprägt und was sie mitnahmen an die Schulen. Haben Grundlagen gelegt und Haltungen geschaffen. Haben Verantwortung übernommen. Haben sieben Kultusminister und -ministerinnen überdauert, mit vielen pädagogischen Konzepten. Haben ein Fundament gelegt, das es zu wahren gilt.“ Schon beim ersten Redner des Abends wurde klar, mit wieviel Herzblut und Energie Karl Handschuh seine Arbeit lebte und wie groß sein Einsatz war.

Nach 26 Jahren in der Lehrerbildung, davon vier Jahre in Laupheim, zehn Jahren als stellvertretender Seminarleiter und seit 2007 Direktor am Seminar in Meckenbeuren – heute Weingarten, geht er mit 63 Jahren in den Ruhestand.

„Viel Neies agschuggt“

„Weit war sein Feld gespannt in der Seminarfamilie“, bestätigte Direktor Dieter Salzgeber vom Seminar in Reutlingen und dass gelungene Umstrukturierungen Handschuhs Verdienst waren. „Bedacht und durchdacht ging er alles an, war bereit Kompromisse einzugehen. Seine Erfahrung und seine Skepsis hätten wir auch weiter gebrauchen können“. Als „Steilvorlage der Schulentwicklung“, sah Rektor Lothar Landsbeck aus Oberzell Karl Handschuh und schaute auf gemeinsame Jugendjahre. „Du hosch en Haufe Prüfunge, Mischt, Aufgabe und Schönes erlebe dürfe, viel Neies agschuggt und durchgführt“, fasste er zusammen und sagte ihm „Tschüß, dem erfahrenen, gewievten, witzigen, klugen, kompetenten und hochgeschätzten Kollegen, der hofele umgoht mit de Leit und se nimmt, wie se sind“.

Das Schließfach Nummer Sieben (Handschuhs Glückszahl) öffnete die Schuldekanin Birgit Rathgeb-Schmitt für ihn und erinnerte an die Schöpfung: „Am siebten Tage vollendete Gott sein Werk und ruhte. Er nahm einfach alles an. So wie es war. Nun können auch Sie die Hände in den Schoß legen“. Größte Anerkennung sprach sie ihm aus: „Sie wussten immer, dass Glaubenswissen als Orientierung im Leben wichtig ist. Sie sind für mich das Leitbild des Seminars in persona“.

Ins selbe Horn stieß Matthias Lindel für die Referendare: „Sie haben in unzähligen Jahren die Ausbildung der Referendare geprägt. Haben mit der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ein neues Bewusstsein geschaffen und immer ein offenes Ohr für uns alle. Vielen Dank für Ihre Wertschätzung“. Im Namen desörtlichen Personalrats übernahm dies Seminarschulrat Franz-Daniel Pfaff: „Von der BNE bis zur Theaterpädagogik, wird die Marke Handschuh immer bleiben.“ Dazu spielte die Schulband vom Bildungszentrum, sang der Chor der Albrecht-Dürer-Grundschule und die Fachschaft Musik von Seminarschulrat Thomas Locher, überbrachte musikalisch und herzlich „Good News“.

Da war es nur noch an Karl Handschuh selbst, die Abschiedworte zu sprechen und Dank zu sagen. Er schaute zurück auf seine Schullaufbahn, von Kindesbeinen an. Sprach von Schillers Wallenstein, der ihn zum Lesen brachte. Vom Studium, das ihm die Freiheit gab, Schwerpunkte im Leben zu setzen, von Visionen und Idealen. Und auch davon, wie wichtig ihm die Ökologie schon in jungen Jahren war und heute mehr denn je noch immer ist. Er dankte seinem Kollegium und Wegbegleitern und seiner Stellvertreterin, Seminarschuldirektorin Anna Pinzger. Sie rief er auf, Perspektiven zu finden und Entlastung zu suchen, und er dankte seiner Ehefrau Sibylle: „Ohne Deine Unterstützung und Liebe, hätte ich das alles nicht geschafft.“ Allesamt rief er dazu auf, Demokratie zu leben und für sie einzustehen, wie auch für die Nachhaltigkeit zum Erhalt der Natur für die nachfolgenden Generationen: „Es gibt nichts Wichtigeres! Machts gut und Danke für diese gemeinsame Zeit.“