„Das kenn ich, das hat der Doktor auch“

Sie wissen Verbände anzulegen, beherrschen die Stabile Seitenlage, die Atemkontrolle und sind Meister des Tröstens, die Juniorhelfer an Kehlens Grundschule, die am Donnerstag Besuch von Melanie Rößler vom DRK hatten.

Natürlich kam diese mit dem Krankenwagen angefahren, den die Kinder ganz genau unter die Lupe nahmen. Der kommt, wenn sie die 112 rufen, wissen sie ganz genau und auch was vorher schon zu tun ist. „Es ist immer wieder erstaunlich“, freute sich Angela Stofner am Donnerstag auf Kehlens Schulhof, „wie die Kinder alles aufsaugen was wir ihnen beibringen und es dann auch einfach anwenden, ohne lange darüber zu spekulieren, was falsch sein könnten. Sie tun es einfach und tun es richtig!“. Angela Stofner hat nach Michael Bertel und Barbara Vorrath die Ausbildung der Kinder übernommen.

Waren es vor 18 Jahren nur die Viertklässler, die als Juniorhelfer gestartet sind, sind heute alle Klassenstufen mit dabei. Sie lernen alle Arten von Verbänden anzulegen, wissen die Anwendungsmöglichkeiten ums Dreiecktuch, wissen zu helfen wenn jemand bewusstlos wird oder sich verbrennt und „sind die Meister im Trösten“, freut sich Rektorin Andrea Rist. „Denn allein dies heile so manche kleine Wunde sofort, gebe Sicherheit und stärke die Verbundenheit.“ Und das schon 18 Jahre lang. Damals wurden die Schulsanitäter – heute Juniorhelfer – auf Elterninitiative ins Leben gerufen, die zur festen Institution an Kehlens Grundschule geworden sind und auch von Lehrerseite große Wertschätzung erfahren.

Großen Spaß macht dies auch den Kindern, die lernen, für andere da zu sein, zu helfen wenn Not am Mann ist und auch mal auf die Pause zu verzichten. In jedem Jahr werden die Juniorhelfer neu von der Klassengemeinschaft ausgewählt. Denn es gibt immer mehr Interessenten als Ausbildungsplätze. „Vielleicht“, so Angela Stofner, „wird hier auch schon das Pflänzchen Ehrenamt gesät, das wir so notwendig in unserer Gesellschaft brauchen.“ Sie ruft die Eltern auf, mitzumachen, dabei zu sein und das in allen Bereichen: Bei den Juniorhelfern, beim Pausenfrühstück und bei all den vielen anderen Gelegenheiten, „Sie können nur gewinnen!“