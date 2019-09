Das erste Tor bringt Brochenzell nichts

Die TSG Bad Wurzach hat das Fupa-Spiel der Woche gegen den VfL Brochenzell mit 2:1 gewonnen. „Wenn wir keinen Dreier machen, gegen wen dann“, so die übereinstimmende Aussage von TSG-Trainer Roman Hofgärtner und VfL-Trainer Rolf Weiland vor diesem Kellerduell. Die TSG behielt Recht. Es war allerdings kein schönes Spiel, das die beiden Kontrahenten auf dem Bad Wurzacher Rasen ablieferten.

„Vieles wirkte noch zu verkrampft“, sagte Hofgärtner zur Spielweise seiner TSG Bad Wurzach. Viele Ballverluste, viel Langholz sowie ein individueller Fehler bescherten dem VfL den ersten Saisontreffer durch Claudio Hirscher in der 28. Minute. Warum TSG-Torhüter Raphael Sieber seinem Verteidiger den Ball hinwarf, obwohl Hirscher schon an ihm dran war, bleibt sein Geheimnis. Hirscher schnappte sich den Ball und versenkte ihn zum 1:0.

Viel ging bei Bad Wurzach über die linke Seite. Bei einem dieser Vorstöße schoss der agile Awali Atcha Julian Klein den Ball aus kurzer Distanz an die Hand, was der Unparteiische mit einem Strafstoß ahndete, den Nicolas Linge sicher zum 1:1 verwandelte. Drei Minuten nach dem Wechsel musste Maximilian Konrad vom VfL Brochenzell mit Gelb-Rot vom Feld. „Der war nicht förderlich“, meinte Rolf Weiland zum Platzverweis. Die Quittung: Maximilian Kaiser schoss sechs Minuten vor dem Abpfiff das 2:1 für Bad Wurzach.

„Irgendwann kommt mal so ein Spiel, wo du die Tagesform nicht auf den Platz bringst“, sagte Trainer Daniel Feistle vom TSV Heimenkirch nach dem 1:1 gegen TSV Ratzenried. Zwar brachte Markus Hutterer Heimenkirch in Führung (25.), was den Aufsteiger allerdings nicht aus der Bahn warf. „Ratzenried war zweikampfstark, hat sich den Punkt verdient“, musste Feistle zugeben. Das 1:1 gelang Luca Karg in der 63. Minute. „Es war ein tolles Spiel meiner Mannschaft“, lobte Gästetrainer Markus Steidle.

Dem 3:0-Sieg beim Landesligaabsteiger FC Leutkirch ließ der SV Kressbronn ein 3:0 bei der SG Kißlegg folgen. Während Kressbronn nach oben strebt, verweilt Kißlegg im Tabellenkeller. Luka Föger brachte Kressbronn in Führung (25.), Bruder Marko baute die Führung per Strafstoß aus (62.). Mit dem 3:0 durch Elias Wiesener (63.) machte Kressbronn den zweiten Auswärtssieg in Folge perfekt. „Wir haben Fortschritte gemacht“, sagte SV-Trainer Oliver Wittich, „sind aber noch nicht da, wo wir hinwollen.“

Für den FC Leutkirch war der 3:1-Sieg gegen den SV Seibranz der erste Heimsieg der Saison, wonach es lange nicht aussah. Julian Hafner gelang zwei Minuten nach dem Wechsel nach offener ersten Hälfte die 1:0-Gästeführung.Ein starkes Schlussdrittel genügte dem FC aber, um aus dem Rückstand einen Sieg zu formen. Michael Koch, Malick Dambel und Fabio Di Modugno trafen für den Absteiger.

5:1 besiegte der SV Maierhöfen-Grünenbach den SV Achberg. Mit einem Strafstoß (20.) eröffnete Jonas Dopfer den Maierhöfener Torreigen. Julian Reichard legte kurz darauf das 2:0 (22.) nach. Das 1:2 (39.) durch Nico Pfersich sollte der einzigen Achberger Treffer bleiben. Tobias Wegmann stellte mit dem 3:1 (47.) die Weichen auf Sieg. Alles klar machten Tobias Prinz (57.) und Andreas Holzer (86.).

2:2 trennten sich der SV Fronhofen und der SV Beuren. „Es war ein klasse Spiel, so richtig nach dem Geschmack der Zuschauer“, sagte Fronhofens Trainer Gerhard Schmitz. Die 2:0-Führung für Beuren durch Tore von Robin Ehrmann (55.) und Daniel Dobler (63.) egalisierte in der Schlussoffensive Lukas Heinz mit seinen zwei Treffern (71., 87.).

Mit einem 4:1-Sieg schickte der TSV Eschach den SV Oberzell nach Hause. Es war die erste Niederlage für den Landesligaabsteiger. Maßgeblichen Anteil daran hatte der Eschacher Dreifach-Torschütze Max Bröhm und ein Strafstoß von Florian Locher. „Die Truppe arbeitet gut miteinander und harmoniert“, sagte ein zufriedener TSV-Trainer Philipp Meißner. Der einzige Oberzeller Treffer gelang Dominik Boos zum zwischenzeitlichen 1:3.

Ebenfalls mit 4:1 gewann der TSV Meckenbeuren beim Aufsteiger SV Bergatreute. Nikolas Bochno und Alessandro Tschirdewahn brachten den TSV mit 2:0 in Führung. Philipp Kloos schaffte zwar für Bergatreute den 1:2-Anschlusstreffer per Strafstoß, doch Bochno mit dem 3:1 und Nils Kaut mit dem 4:1 machten einen Haken hinter die Partie.

„Wir waren die klar bessere Mannschaft“, sagte Trainer Peter Riedlinger von der SG Argental nach dem 4:1-Sieg beim SV Mochenwangen. Tore von Kai Helm (33.), Dominik Glaser (52., 71.) und Marian Rundel (80.) zeigten das auch. Das 1:4 (87.) durch Hamza Akgül war nur Ergebniskosmetik.