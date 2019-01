Gewohnt breit gefächert ist das Frühjahrs-/Sommerprogramm der Volkshochschule Bodenseekreis. Mit 79 Kursen reicht es fast an die Rekordzahl aus dem Vorjahr heran, als in der Schussengemeinde 82 Angebote unterbreitet wurden. Ein Trend: Verstärkt werden Kurse zu IT, PC und zu mobilen Endgeräten ausgeflaggt. Deren 13 sind es im Meckenbeurer Programm, wie Margit Zanker als Leiterin der Außenstelle bestätigt. Denkbar scheint ein Zusammenhang damit, dass der EDV-Raum in Markdorf nicht mehr zur Verfügung steht.

Neu sind in Meckenbeuren die Angebote „Die Powerpoint-Alternative: Prezi“ oder „Projekte mit Arduino“. Hinter letzterem steckt eine aus Soft- und Hardware bestehende Physical-Computing-Plattform.

Nicht nur für die EDV-Kurse gilt, dass sie gestaffelt zwischen Januar („PC-Einstieg für Frauen“) und Juni („Android I“) einsetzen. Ähnliches ist im Gesundheitsbereich zu beobachten, bei dem zwei Kurse Hatha-Yoga bereits begonnen haben und weitere ab April und Juni folgen. Mit sechs Angeboten ist diese Form des Yoga, bei der das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist vor allem durch körperliche Übungen angestrebt wird, übrigens der meistgenannte Titel – gefolgt von Tango Argentino und Android (je vier Kurse).

Auf der Spur von „Opa Fietes Backstubengeheimnissen“

Doch nicht nur Yoga ist ein „Renner“, auch die Sprachkurse seien „gut besucht“, verrät Margit Zanker. Generell ebbt das Interesse nicht ab: Hatten sich im ganzen Jahr 2017 in Meckenbeuren rund 650 Frauen und Männer aus der VHS-Palette bedient, so lässt die bislang vorliegende Zahl für das erste Halbjahr 2018 aufhorchen. Hier wurden 607 Teilnehmer gezählt – „das hört sich gut an“, sagt denn auch Margit Zanker.

„Momentan angespannt“ nennt sie die Raumsituation. Was aus dem Wegfall der Meckenbeurer Turnhalle resultiert: Die fehlende Räumlichkeit zwingt die Sportvereine, sich anderweitig umzuschauen, was sich indirekt auch auf die VHS auswirkte. „Wir hoffen auf Entspannung“, freut sich daher auch Margit Zanker auf die Eröffnung des Hallenneubaus im Frühjahr – wohlwissend, dass die großen Räume dort für die VHS-Kleingruppen eher ungeeignet sind.

Von der Größe her richtig und modern – das ist die Schulküche im Bildungszentrum in Buch. Mit dem Frühjahrsprogramm erleben die Backkurse ein Comeback, die in der Hand von Marcel Röhl liegen. Von Strudelvariationen über „Brot backen – natürlich lecker“ bis zu „Opa Fietes Backstubengeheimnissen“ ist er breit aufgestellt. Hinzu kommen die Bärlauchküche von Irmgard Zeyher sowie die asiatische Küche mit Xiaohong Li-Keppeler und wahlweise mit Safran oder Pekingente.

In der zweiten Januar-Hälfte setzen folgende Kurse bei der Volkshochschule ein: Dienstag, 15. Januar, 18 Uhr: PC-Einstieg für Frauen – Mittwoch, 16. Januar, 18.30 Uhr: Nähwerkstatt – Donnerstag, 17. Januar, 19 Uhr: altdeutsche Schreib- und Druckschriften – Freitag, 25. Januar, 18.15 Uhr: Dessert-Törtchen im Glas – Dienstag, 29. Januar, 9.30 Uhr: Französisch-Auffrischungskurs.