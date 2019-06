Dank zwei Vollgeschossen ist alles im Lot

Nach einer Umplanung durch den Antragsteller hat sich der Technische Ausschuss (TA) einhellig hinter einen Bauantrag aus dem EVS-Weg gestellt. Als Voranfrage hatte das Vorhaben den TA im November beschäftigt, war damals aber versagt worden. In der Folge wurde die Anfrage zurückgezogen und ein neuer Antrag eingebracht.

Ihm zufolge soll auf dem Eckgrundstück am EVS-Weg hin zur Bundesstraße ein Zweifamilienhaus mit Garage entstehen. Dabei handelt es sich um dasselbe Grundstück, auf dem seit Kurzem eine Werbeanlage auf Monofuß zu finden ist.

Vom TA war im November angeregt worden, dass die Bebauung höher werden soll, da es sich um eine ortsbildprägende Stelle handle. Der Antragsteller sei dem nachgekommen, leitete Ortsbaumeister Axel Beutner den Sachvortrag ein – zwei Vollgeschosse seien nun vorgesehen.

Dass es sich damit in die Umgebungsbebauung einfüge, bestätigte Patrick Gohl. Der Amtsleiter Bauordnungsrecht nannte als Maßstab das angrenzende landwirtschaftliche Gebäude, das niedriger ausfalle.

Einen Hinweis schrieb der TA aber doch fest. Da in den Planunterlagen die bereits errichtete Werbeanlage fehle, müsse noch geprüft werden, ob die erforderlichen Abstände eingehalten werden.

Aus der Alpenstraße stammte der Antrag auf Errichtung einer Mauer und eines überdachten Brennholzlagers – dies als Nachtrag, da es sich um Bestand handelt, wie im Zuge der Erörterung und anhand der Fotos deutlich wurde.

Das Vorhaben liegt im Bereich des Bebauungsplans Alpen-/Säntisstraße und benötigt zwei Befreiungen von seinen Festsetzungen. Zum einen geht es darum, ein Sichtdreieck frei zu halten, zum anderen um die Höhe der baulichen Anlagen. Bis 70 Zentimeter Höhe sind sie zulässig, vor Ort aber liegen Höhen vor, die bei 90 Zentimetern beginnen und bis 1,8 Meter reichen.

Dennoch wollte sich die Verwaltung dem Antrag nicht von vornherein verschließen – sei doch heute unklar, so Gohl, wie der Passus zu dem Sichtwinkel in diesem Umfang in den Bebauungsplan hineingekommen sei.

Theoretisch ebenfalls ein Kriterium: Nachbareinwendungen. Dass sie aber „nur“ angekündigt waren und noch nicht vorlagen, öffnete eine Tür: „Wir können den Punkt verschieben und die Einwendungen abwarten“, deutete Sitzungsleiter und Bürgermeister-Stellvertreter Karl Gälle an. Für ihn stelle sich nicht der Sichtwinkel, sondern das Erscheinungsbild als „Knackpunkt“ dar.

Zur Erklärung: Die Frist fürs Einvernehmen läuft noch nicht, da später Unterlagen nachgereicht wurden. Daher beginnt die Frist erneut, und so kann nach der Julisitzung des TA noch fristgerecht an die Baurechtsbehörde geantwortet werden.

Dass Befreiungen bei der Höhe Auswirkungen auf das Plangebiet haben könnten, wollte Axel Beutner nicht verschweigen. „Es gibt noch unbebaute Flächen in der Alpenstraße“, so des Ortsbaumeisters Hinweis. „Das kann nicht sein“, hatte Anita Scheibitz (CDU) Probleme mit der unzulässigen Höhe. Pragmatisch sah es hingegen Christof Hartmann: „Der Holzhaufen wird bleiben“, war sich der Fraktionschef der Freien Wähler sicher. Und in eingefasster Form – wie jetzt – sei er ihm lieber als als loser Haufen.

Von Hartmann stammte denn auch die Enthaltung bei der Abstimmung: Mehrheitlich wurde beschlossen, den Antrag zu verschieben.