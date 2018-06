Dank einer Spende bekommt das Altenheim einen Friseurstuhl

Im Alter von 90 Jahren ist im Juli der ehemalige Ortsvorsteher, Ortschafts-, Gemeinde- und Kreisrat Franz Maier verstorben. Anstelle von Blumenspenden hat seine Familie im Sinne des Verstorbenen um Spenden zugunsten des Altenheimes St. Josef in Brochenzell und der Sozialstation Tettnang gebeten. Mittlerweile sind auf dem Spendenkonto insgesamt 2000 Euro eingegangen, die von Monika Brugger (links) am Montag an die Vertreterinnen der Einrichtungen übergeben wurden. „Weitblickend hat unser Vater diesen Wunsch im Falle seines Ablebens bereits im Jahr 1987 schriftlich festgelegt“, erzählte Brugger. Je 1000 Euro konnte sie an die Pflegeheimleiterin Claudia Senf fürs Altenheim St. Josef Brochenzell (Zweite von links) sowie an Geschäftsführerin Beate Schmitt-Grabherr und die stellvertretende Pflegedienstleiterin Birgit Hensel-Fahr für die Sozialstation Tettnang übergeben. „Herzlichen Dank für diese Unterstützung“, sagte Beate Schmitt-Grabherr und informierte, dass der Betrag zur Unterstützung der Demenzbetreuungsgruppe verwendet werden soll. „Wir werden einen Friseurstuhl anschaffen, mit dem wir unseren pflegebedürftigen Bewohnern besser die Haare waschen können“, so Senf. Foto: ce (ce)