Dank Djarama hat Schule in Kassery einen neuen Stellenwert

Große Freude herrscht bei den Verantwortlichen des Hilfsvereins Djarama darüber, dass ihr Projekt „Hilfe für Kassery“ bei der SZ-Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ auch in diesem Jahr Berücksichtigung findet. Anke und Solomon Bah hatten den Verein mit Sitz in Meckenbeuren 2015 ins Leben gerufen, nachdem sie bei einer Reise ins Heimatdorf von Solomon Bah die dortige Not am eigenen Leib erlebt hatten. Heute wird Djarama unter Mithilfe der Vereinsgründer von Tochter Yacine Bah federführend geleitet.

Das 1000-Einwohner-Dorf Kassery liegt in der Präfektur Telimele, einer schwer zugänglichen Küstenregion Guineas. 2021 war auch in dem westafrikanischen Land, wie Anke und Solomon Bah berichten, ein bewegtes und schwieriges Jahr. So sei das öffentliche wie private Leben neben der Corona-Pandemie zusätzlich durch eine politisch äußerst instabile Lage geprägt gewesen. Nach einem Militärputsch im September und der Amtsenthebung des Präsidenten Alpha Conde hat das Militär in Guinea das Sagen.

Weiterführende Schule dank Stipendium

Im Fokus der Hilfen standen 2021 wie in den Jahren zuvor der Auf- und Ausbau des Bildungssystems. Neben den Instandhaltungsarbeiten am Schulgebäude hatte der Wiederaufbau des Lehrerhauses oberste Priorität. Es war durch die früher und massiver als sonst einsetzende Regenzeit zerstört worden. Zudem gewinnt die Unterstützung von bedürftigen Schülerinnen und Schülern durch Stipendien immer mehr an Bedeutung und schlägt finanziell entsprechend hoch zu Buche.

Das erst vor Kurzem erstellte Lehrerhaus muss neu aufgebaut werden. (Foto: vdj)

Für 2022 sehen Anke und Solomon Bah genau diese Aufgaben erneut auf den Hilfsverein zukommen. Zwölf Schulstipendien, die den Kindern den Besuch einer weiterführenden Schule in der Hauptstadt Conakry ermöglichen, gilt es weiter zu finanzieren. Bezüglich der gewährten Stipendien kann der Verein erfreulicherweise über beachtliche Erfolge berichten.

Von den drei derzeitigen Lehrern wird jener rechts im Bild vom Verein Djarama bezahlt, da der Staat nur für zwei Lehrer aufkommt. (Foto: vdj)

„Seit einem Jahr studiert ein Mädchen unserer Grundschule Kassery in Conakry Wirtschaftswissenschaften, nachdem sie eine weiterführende Schule erfolgreich abgeschlossen hatte“, ist im Jahresrückblick des Hilfsvereins zu lesen.

Solaranlage hilft bei der Selbsthilfe

Einem Kind mit körperlicher Behinderung wird mittels der Djarama-Spendengelder der Transport zur Schule ermöglicht, und in weiteren Fällen werden bedürftige Familien unterstützt, um einen Schulbesuch überhaupt erst zu ermöglichen.

Zu den für 2022 geplanten baulichen Aktivitäten und Investitionen zählen die Anschaffung von zehn weiteren Schulbänken für Grundschüler, die Fertigstellung der Schultoiletten, eine zusätzliche Brunnenanlage zur allgemeinen Wasserversorgung sowie eine Solaranlage auf dem neu erstellten Lehrerhaus.

Das Lehrerhaus musste in diesem Jahr wieder aufgebaut werden. Neben dem Wohnraum für den dritten Lehrer gibt es darin ein Büro für den Direktor und einen Materialraum für Unterrichtsmaterialien. (Foto: vdj)

Schwierig geworden ist durch die Corona-Pandemie der direkte Kontakt zwischen Hilfsverein und den Menschen in Kassery. So konnte Solomon Bah nicht in seine Heimat reisen und die Arbeiten mit den Helferinnen und Helfern dort koordinieren. Umso erfreulicher sei, dass sich vor Ort mittlerweile ein festes Team gebildet habe, das zuverlässig Verantwortung für die Aufrechterhaltung der Projekte übernehme.

Ohne Brunnen geht es nicht

Im Heimatdorf von Solomon Bah sind dies der Ortsvorsteher und ein vom Hilfsverein finanzierter Lehrer, die im regelmäßigen Kontakt mit Djarama stehen. Der Schulbetrieb in Kassery läuft so trotz der Erschwernisse weiter, die Stipendien müssen nachhaltig finanziert werden und auch die geplanten baulichen Investitionen in Schulgebäude und Brunnen lassen nicht länger auf sich warten.

Und so freuen sich die Vereinsverantwortlichen um Anke und Solomon Bah über die SZ-Aktion und hoffen auf ein gutes Ergebnis.