Daniel Geismayr verliert sein Meistertrikot

Auf der verkürzten Rennstrecke der österreichischen Staatsmeisterschaft hat sich Daniel Geismayr dem Routinier und MTB Marathon-Weltmeister von 2017 – Alban Lakata –geschlagen geben müssen. Für Geismayr blieb mit 40 Sekunden Rückstand die Silbermedaille, teilte sein Team Centurion Vaude aus Ravensburg und Meckenbeuren mit. Geismayrs Mannschaftskollege Philip Handl aus Tirol musste das Rennen vorzeitig mit einem Kettenriss beenden.

Auch in Österreich war die Unsicherheit hinsichtlich der Austragung der nationalen Meisterschaften groß und bis zuletzt ungewiss. Nachdem das für Mai geplante Rennen in Kleinzell abgesagt wurde, konnte schließlich im Salzkammergut ein geeignetes Event gefunden werden, welches dem Meisterschaftsrennen am zurückliegenden Sonntag einen passenden Rahmen bieten konnte.

Ein paar Zugeständnisse mussten hinsichtlich der Streckenführung und -länge gemacht werden und so war die Strecke mit nur 55,3 Kilometern und 2100 Höhenmetern sicherlich eines der kürzesten in der Geschichte der östereichischen Meisterschaft. Die beiden Österreicher im Team, welche als Vorjahres-Meister und Vorjahres-Dritter angereist waren, berichteten, beide an diesem Herbstsonntag nicht die besten Beine erwischt zu haben, heißt es in der Mitteilung von Centurion Vaude weiter.

Daniel Geismayr bestimmte von Beginn an das Rennen in der Spitzengruppe mit, konnte in den entscheidenden Momenten dem Team Bulls-Fahrer Alban Lakata jedoch keine Paroli bieten. So musste er ihn ziehen lassen und beendete das Rennen nach 2:17,37 Stunden als neuer Vizemeister.