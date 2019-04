Daniel Geismayr bricht sich das Kahnbein

Das Mountainbiketeam Centurion Vaude bleibt in dieser Saison vom Pech verfolgt. Topfahrer Daniel Geismayr ist am Montag bei der Tour of the Alps in einen Massensturz verwickelt worden, hat sich das Kahnbein gebrochen und fällt nach Angaben von Teamchef Richard Dämpfle sechs bis acht Wochen aus. Schon beim ersten Saisonhöhepunkt, dem Cape Epic in Südafrika, hatte die Weltklassemannschaft einen schweren Ausfall verkraften müssen.

Als das Team Centurion Vaude sich Ende März offiziell der Öffentlichkeit für die neue Saison präsentierte, gab sich Teamchef Dämpfe zuversichtlich und kämpferisch: „Das Pech für dieses Jahr hatten wir schon. Jetzt geht‘s los.“ Die Aussage fiel angesichts der frischen Verletzung von Jochen Käß, einem der beiden Topfahrer der Meckenbeurer. Wenige Wochen später sagt Dämpfle: „Hätte ich diesen Satz nur nicht gesagt. Er war als Motivation gemeint.“ Diese Aussage fiel angesichts des Ausfalls seines zweiten Topfahrers. Gleichzeitig gab sich Dämpfle kämpferisch: „Die Saison ist nicht im Eimer. Die Highlights kommen zum Schluss.“ Er denkt dabei vor allem an die Mountainbike-Weltmeisterschaft, bei der Geismayr nach Bronze und Silber in den Vorjahren den Titel holen will.

Nun muss der österreichische Meister zunächst eine Zwangspause einlegen. Um ab Anfang Mai voll angreifen zu können, wollte sich Geismayr bei diversen Straßenrennen noch weitere Rennhärte holen. Ein nicht unüblicher Weg, wie Dämpfle sagt, vor allem taktisch bringe das die Fahrer weiter. Schon in den vergangenen Jahren baute Geismayr so seine Saison auf. „Das hat ihn an die Weltspitze gebracht“, blickt Dämpfle auf die jüngste Entwicklung Geismayrs zurück.

Bei der Tour of the Alps (Dämpfle: „Da wollte er sich den Feinschliff holen“) wollte es das Schicksal so, dass der Österreicher einem Massensturz direkt vor ihm nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. „Ich konnte nicht mehr ausweichen“, schildert der 29-jährige Geismayr die Situation auf der ersten Etappe, etwa 30 Kilometer vor dem Ziel in Kufstein. Er prallte auf einen am Boden liegenden Fahrer, ging über den Lenker und stützte sich reflexartig mit der rechten Hand ab.

Er hat in dieser Saison noch viel vor

Die Etappe fuhr Geismayr zwar fertig, doch über Nacht und am nächsten Morgen waren die Schmerzen zu groß. Abbruch. Krankenhaus. Die Hand wurde geröntgt, die Diagnose war eindeutig: glatter Bruch des Kahnbeins. „Da muss ich aufpassen“, sagt Geismayr. Er habe sich schon bei anderen Sportlern erkundigt, die solch eine Verletzung hatten. Jeder habe ihn gewarnt, dass er später Probleme haben könnte, wenn der Heilungsprozess nicht ausreichend sei. Das nimmt Daniel Geismayr sehr ernst: „Ich muss abwarten, wie schnell die Hand heilt.“

Nicht zuletzt aber auch deshalb, weil er in dieser Saison noch viel vor hat. Wie Dämpfle argumentiert er, dass die wichtigen Rennen erst spät im Jahr kommen. Aus der aktuellen Situation will er das Beste machen. Heißt: Früher als geplant ins Höhentrainingslager gehen. Und: ohne Renndruck trainieren. Damit aus dieser Saison noch eine wird, wie es sich das Team Centurion Vaude vorgenommen hat.

Auch wenn nun Topfahrer Geismayr aussetzen muss, ist Teamchef Dämpfle guter Dinge. Nicht zuletzt, weil Geismayr eine unglaubliche Frühform gehabt habe. Vor allem, als er aus Südafrika vom Cape Epic zurückgekommen war. Dass er da nach der Zwangspause wieder anknüpfen wird, glaubt Dämpfle aus voller Überzeugung. „Es ist noch nichts kaputt“, sagt er trotz der Schwierigkeiten in dieser frühen Saisonphase. Zuversichtlich stimmt ihn auch, dass sich Käß nach seinem Schlüsselbeinbruch gleich mit zwei Siegen zurückgemeldet hat.