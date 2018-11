Dance-Hits schallen durch den Schuppen

Eben hatte die SZ noch von der Schnelllebigkeit des „Kulturgeschäfts“ geschrieben, schon muss sie eine Ergänzung nachschieben: Zu dem Halbjahresprogramm im Kulturschuppen kommt ein Termin hinzu - sind doch DiscoFlash am Samstag, 16. Februar 2019, am Gleis 1 zu hören.

Ursprünglich für Ende April geplant (und daher noch nicht im Flyer), ergab sich nun eine Umorganisation, sodass die sechs Musiker aus Ravensburg und Umgebung bereits früher zu hören sind.

In der Vorschau heißt es: „Bei dieser Band ist der Name natürlich Programm: Dance-Hits aus den 70er und 80er Jahren sorgen für ausgelassene Stimmung, der Schuppen wird zum Tanzpalast.“ Die Reise zurück führt in eine Zeit, in der Hosen noch mit ordentlich Schlag, Hemden mit ordentlich Kragen und Schuhe mit üppig Plateau getragen wurden.

Dazu passen Songs von Abba über Chic bis Bill Withers und die Klassiker von den Eurythmics, Level 42 oder Prince. „Disco auf die Zwölf eben“ ist das Motto von Justyna Fischer (Gesang), Gabor Racsmany (Gesang), Axel Hartmann (Keyboards), Volker Fischer (Gitarre, Gesang), Ralf Franz (Bass,Gesang), Matthias Wagner (Drums).