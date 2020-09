Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben mit Sitz in Hungersberg und die Sonja Reischmann-Stiftung sowie private Einzelspender haben die beiden Kindertrauergruppen für die Regionen Bodenseekreis und Allgäu-Oberschwaben finanziert. Mehr als 20 Kinder wurden damit in ihrer schwierigen Trauerzeit durch geschulte ehrenamtliche Paten begleitet – Kinder die Elternteil, Geschwister oder nahe Angehörige verloren haben. In der Gruppe werden sie begleitet und merken, dass es ähnliche Schicksale gibt, erklären die Organisationen.

In der Gruppe lernen die Kinder durch Gespräche mit Gleichgesinnten sowie durch Rituale mit der Situation umzugehen. Sie können lernen, dass es auch wieder Platz für ein Leben nach der Trauerzeit gibt, erklären der Verein und die Stiftung in einer Pressemitteilung.

Diese Trauerbegleitung für Kinder wird von keiner Institution wie Krankenkassen oder Ämter finanziert und ist somit auf Einrichtungen wie den Verein Musik hilft Menschen und die Sonja Reischmann-Stiftung sowie auf Einzelspenden angewiesen, heißt es weiter.

Die Idee für eine Trauerbegleitung für Kinder stammt von Sabine Reischmann, die sich erinnerte, wie schwer es für sie war, alleine mit dem Verlust ihres Vaters umzugehen. Sybille Wölfle vom ambulanten Kinderhospizdienst für den Landkreis Ravensburg Amalie weist darauf hin, dass eine solche Begleitung für trauernde Kinder sehr wichtig ist und sich positiv auf das weitere Leben der Kinder auswirkt. Oft treffen sich die Kinder auch noch nach Abschluss der Trauerbegleitung immer wieder um sich auszutauschen mit anderen die das gleiche erlebt haben und dadurch ein ganz anderes Verständnis mitbringen. Berhard Wagner vom Verein Musik hilft Menschen wie auch Sabine Reischmann von der Stiftung erinnern daran , dass die Finanzierung eines solchen Projektes nicht ohne ihre Mitglieder und Spender des Vereins.