Damit der Garten zur grünen Oase wird

Liebenau (sz) - Die Beet- und Balkonpflanzensaison ist eröffnet: Zum vierten Mal haben die Gärtner der Stiftung Liebenau zum Liebenauer Kräutertag eingeladen – und die zahlreichen Besucher für grüne, blühende und duftende Arrangements in Haus und Garten begeistert.

Schon die Wildkräuterführung am Vormittag sei ein Erlebnis gewesen, schreibt die Stiftung Liebenau in ihrem Bericht. Ehrenpreis, Löwenzahn oder Brennnessel – rund um die Liebenauer Gärtnerei seien die Besucher schnell fündig geworden. Kräuterfachfrau Swantje Lanz machte Lust auf die grüne Oase im Garten – von der auch Bienen und Schmetterlinge profitieren. Über die Notwendigkeit der Kleinlebewesen informierte auch Gärtnermeister Tilmann Wetzel bei seiner Führung durch die Gewächshäuser. Dort werden zum Beispiel Gurken und Tomaten, unter Einsatz von Nützlingen wie Schlupfwespen, kultiviert.

Kräuterpater Gerhard Seiler setzte die Einführung in die Kräuterkunde am Nachmittag fort. Seine Erzählungen entführten die Zuhörer in das tiefste Mittelalter, von China, der Heimat der „Pflanze der Unsterblichkeit“, direkt in die Provence, wo der Lavendel zuhause ist. Er lehrte die Achtung vor Hildegard von Bingen und stieg, mit dem Ursprung der Minze, tief in die Unterwelt der griechischen Mythologie ein.

Von heimisch bis exotisch

Zwischen den bewährten Lieblingen für Küche, Balkon und Garten, entdeckten die Besucher den syrischen Oregano, den japanischen Meerrettich „Wasabi“ oder den südgriechischen Bergtee. Gärtnermeisterin und Kräuterfachfrau Hildegard Danner kultiviert neben heimischen, mediterranen und exotischen Küchen-, Wild-, und Zierkräutern, auch besondere Kräuter. Sie beeindruckt mit über 300 Pflanzen in Gattung, Art und Sorten – Beratung inklusive. Pfirsich-Salbei, Lakritz-Tagetes, Wasser-Minze, Etagenzwiebeln – zusätzlich gibt ein Pflanzenkatalog nach Hildegard Danner Auskunft über Standort und Pflege.

Vom leckeren Geschmack der Kräuter überzeugte Bäckermeister Ludwig Elbs im Liebenauer Landleben mit ofenwarmer Kräuter-Dinnete. Naturkostfachfrau Irmgard Vögtle-Laub zauberte leckere grüne Pestos, Drinks und Dips zum Probieren und ermutigte zum Experimentieren in der eigenen Küche. Im Glaspavillon führte Silvia Sporer-Schumacher in die Kunst des Weidenflechtens ein. In der Kinderbetreuung wurden Tontöpfe für Muttertag liebevoll bemalt, bepflanzt und stolz nach Hause getragen. Gärtnermeister Hans-Walter Baum und sein Team der Werkstattbeschäftigten luden zum Hobbygärtner-Quiz ein und verteilten beliebte Kübelpflanzen an kleine und große Gewinner.