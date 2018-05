Damen legen flotte Sohle mit dem Rollator auf´s Parkett

„Mir werret zwar it jünger, doch ebbes goht immer“ – mit diesem Motto, einem tollen Programm und bester Stimmung sind die Frauen des Frauenbundes Meckenbeuren am Mittwochnachmittag im Feuerwehrsaal in Meckenbeuren in die Hochfasnet gestartet.

So blieben die Hockstubenfrauen mit ihrem Lied „Mit 66 Jahren“ dem Motto ebenso treu, wie ein schon etwas betagtes Ehepaar beim Sketch „Unser Bänkle“. Großes Hallo gab es laut Pressebericht bei den beiden Einlagen „Weiberwallfahrt“ und „Line Dance“. Herzlich begrüßt und beklatscht wurden die kleinen Tänzer der Brochenzeller Schlossnarren. Den krönenden Schlussakkord des tollen Nachmittags, wie es weiter heißt, setzte die Frauengruppe mit ihrem „Rollatoren-Tanz“ sowie die „Schellenperlen“ der Humpisnarren. Närrisch und toll moderiert wurde der Fasnetsball von Maria Müller, für die musikalische Begleitung sorgte Alleinunterhalter Werner Dehm. (gä)