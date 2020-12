„Damals war Weihnachten auch ganz anders“

„Die Corona Pandemie hat uns gerade ganz schön im Griff. Wir stehen wieder in der Schlange, um unsere Einkäufe zu machen. Das ruft bei uns über 80-Jährigen verdrängte Erinnerungen wach“, schreibt Rita Ott in einem Brief an die Schwäbische Zeitung. Karin Schütrumpf sprach mit der Brochenzellerin über die Nachkriegszeit von damals als Weihnachten „auch ganz anders war“.

Warum erinnern Sie sich an die Kriegs- und Nachkriegszeit, wenn Sie heute in Coronazeiten Schlangen vor den Geschäften sehen?

Vor 75 Jahren, 1945, war der Krieg gerade verloren und Deutschland lag in Schutt und Asche. Der Hunger und die Not waren groß. Zu viele Soldaten waren im Krieg gefallen. Und zu viele kamen in Gefangenschaft. So standen unsere Mütter allein in der Schlange für einen Stängel Brot. Und wenn Sie dann endlich an der Reihe waren, gab es oft keines mehr. So mussten sie am nächsten Tag wieder anstehen. Oft haben unsere Mütter ihre Ration uns Kindern gegeben und sie haben selbst gehungert. Wenn wir heute vor dem Supermarkt Schlange stehen ist das Gute: Es ist jetzt alles da, jeder kann sich den Wagen vollpacken.

Was denken Sie, wenn Sie heute sehen, wie die Menschen murren, weil sie Schlange stehen müssen?

Dann frage ich mich, was das soll. Man muss dankbar sein, dass es was zu essen gibt. Damals gab es kaum Lebensmittel. Wir hatten nach der Flucht einen kleinen Ofen in dem Zimmer, das uns zugewiesen worden war. Mit meiner Mama bin ich dann Holz sammeln und Kartoffel „stoppeln“ gegangen. (Anm.: Die übriggebliebenen Kartoffeln wurden von den Stoppelfeldern gesammelt.) Und dann denke ich darüber nach, dass heute die Läden voll sind und die Leute trotzdem Klopapier horten.

Während des ersten Lockdowns im Frühjahr kauften viele Menschen große Mengen Mehl. Hefe war Mangelware und Toilettenpapier wurde gehortet. Können Sie das aufgrund ihrer Erfahrung aus der Nachkriegszeit verstehen?

Nein, da verstehe ich die Welt nicht mehr. Klopapier kann man nicht essen. Früher haben wir Zeitungspapier genommen. Wenn man das heute jemand erzählt, gucken die einen doof an. Das versteht keiner. Heute klagen die Leute, dass sie wegen Corona dies und das nicht dürfen und keine große Party feiern können. Als wir geheiratet haben, hatten wir keine große Party und an meiner Konfirmation auch nicht. Da habe ich eine Uhr gekriegt und ich war froh, dass ich ein Taftkleidchen hatte. Klar gehe ich heute auch gern essen. Das ist im Moment etwas eingeschränkt. Aber davon geht man nicht zugrunde. Das ist nun einmal so.

Meinen Sie, dass Menschen, die die Nachkriegszeit erlebt haben, leichter mit Einschränkungen durch die Corona-Pandemie klar kommen?

Wir können vielleicht schon leichter damit umgehen. Ich gehe auch mal einkaufen und kaufe ein Kilo Mehl mehr. Aber ich kaufe nicht das ganze Regal leer. Man muss ja auch an andere denken. Teilweise waren ja im Frühjahr wirklich die Dosen weg. Ich hab es nicht mehr verstanden. Nach dem Krieg hatten wir andere Sorgen als Klopapier. Da waren wir erst mal froh, dass wir überlebt hatten.

Am 24. Dezember feiern die Menschen Weihnachten. Wie wurde Weihnachten im Krieg und nach dem Krieg gefeiert?

Ich erinnere mich an das Weihnachtsfest 1940 in Kronberg in Österreich im Lager, an den riesigen Weihnachtsbaum und wir haben sogar einen Puppenwagen bekommen. Da war ich drei und davon gibt es noch ein Bild. Dann erinnere ich mich an die Weihnachtsfeste mit meinen Eltern nach dem Krieg in dem Haus, dass mein Vater für uns in Allmannsweiler gebaut hat. Wir hatten da zum Glück auch wieder ein Stück Land, wo wir Kartoffeln angebaut haben. Es gab ein Schwein, das geschlachtet wurde und meine Mutter hat mal Küken in einer alten Mütze meines Vaters aufgezogen. Essen gab es genug. Damals war gutes Essen wichtig. Ein Christbaum fand sich auch immer. Geschmückt wurde er mit Lametta. Eine Waschmaschine oder einen Fernseher hatten wir nicht.

Haben die Menschen nach dem Krieg große Familienfeste gefeiert?

Nein wir waren nur in der Familie. Die Eltern, mein Bruder und ich haben Weihnachten und meinen Geburtstag gefeiert.

Über welche Weihnachtsgeschenke haben Sie sich in der Nachkriegszeit denn ganz besonders gefreut?

Mir war es besonders wichtig, dass ich etwas zum Anziehen bekommen habe. Damals war das wichtig. Direkt nach der Flucht hatte ich nämlich nicht viele Kleider zum Wechseln. Meine Mutter hat dann aus einem alten Plaid etwas für mich nähen lassen. Das kann heute sicher niemand verstehen.

Wie möchten Sie dieses Jahr Weihnachten feiern?

Wir kochen uns was Schönes und schenken uns ein paar Kleinigkeiten, Mein Mann bekommt eine Zimtschokolade und warme Socken gegen kalte Füße. Es geht auch ohne riesige Einkaufstour. Wir feiern doch nicht Weihnachten wegen der Geschenke. Ich finde Weihnachten im kleinen Rahmen viel schöner.

Auch Weihnachten 2020 wird für viele Familien etwas anders sein als gewohnt. Was ist Ihr Tipp, damit es dieses Jahr ein schönes Fest wird?

Feiern wir Jesus Geburt und Weihnachten einmal kleiner, besinnlicher und friedlicher. Schenken wir Liebe, Zeit und Hoffnung. Dafür braucht niemand in der Schlange stehen. Außerdem ist das auch noch umsonst.

Zur Person

Rita Ott wurde am 24. Dezember 1938 in Neu-Tarutino (Tarutyne) nahe des Schwarzen Meeres geboren. 1940 wurde das Gebiet im Rahmen des Hitler-Stalin-Paktes von der Sowjetunion besetzt. Die deutschstämmigen Familien wurden zunächst in ein Lager in Kronberg in Österreich gebracht und von dort in Polen angesiedelt. Im eisig kalten Winter 1945 floh Rita Otts Mutter mit ihren Kindern im Treckwagen aus Polen. Trotz Tieffliegerbeschuss schafften sie es über die zugefrorene Weichsel und landeten zunächst in Schleswig-Holstein, wo 1948 auch der Vater aus der Kriegsgefangenschaft kommend wieder zur Familie stieß. Als dem Vater Arbeit in Friedrichshafen angeboten wurde, zog die Familie an den Bodensee. Dort baute Vater Holloch in der Glücksstraße in Allmannsweiler ein Haus für seine Familie. Dort lebte Rita Holloch bis zu ihrer Heirat mit Horst Ott. Mit ihrem Ehemann Horst zusammen zog Rita Ott 1976 in ein selbstgebautes Haus im Falkenweg in Brochenzell, wo das Ehepaar heute noch wohnt. Rita Ott ist Mutter von drei erwachsenen Kindern.