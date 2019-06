Für Matthias am Akkordeon ist das Konzert der Berliner Band „The Pokes“ ein Heimspiel. Als Partner der Brochenzellerin Lena Stelzel und Papa der gemeinsamen Tochter Frida kennt er Meckenbeuren und den Kulturschuppen. Die einheimischen Fans begrüßen die sieben Musiker gleich mit donnerndem Applaus. Die lassen sich nicht lumpen und legen gleich richtig los. Die Folk-Punk-Band aus der Hauptstadt bringt die Zuschauer im Kulturschuppen mit ihrem kraftvollen Sound tüchtig in Bewegung.

Karierte Hosen, ein Bassist im Schottenrock, ein Leadsänger, der aus der Nadelstreifen-Anzugshose eine Kniehose gemacht hat und eine Musik, bei der der Kulturschuppen dröhnt und der Boden zittert. Das ist die Berliner Band „The Pokes“ bei Ihrem Auftritt am Gleis 1 in Meckenbeuren.

„The Pokes“ sorgen sofort für ausgelassene Stimmung. Schon beim ersten Song klatschen die Fans begeistert mit. Beim zweiten Stück füllt sich die Tanzfläche. Einige wippen erst zögernd mit, andere wirbeln ihren Tanzpartner schon schwungvoll herum. Ein Besucher legt vor der Bühne einen irischen Stepptanz aufs Parkett, der an die Auftritte von „Riverdance“ erinnert. Auch manchen Rentner reißt die Musik vom Stuhl und auf die Tanzfläche.

„Poking the fire“, Begeisterung wecken will die Band mit ihren rockigen Sounds. Gitarrist Tommy geht voll aus sich heraus, lässt nicht nur die Finger auf dem Bund seiner Gitarre, sondern auch den langen Haarschopf fliegen. Volker lässt den Bass dröhnen und seinen Schottenrock wippen. Anne bringt mit Flöte und Violine Folk Elemente herein. Koma, der erst seit Mai wieder bei der Band ist, bereichert den ureigenen Sound der Gruppe mit Dudelsack- und Saxophon-Einlagen oder originellen Percussion-Elementen. Bernd gibt am Schlagzeug den Takt an. Leadsänger Ian begeistert als raue Rockröhre. Akkordeonspieler Matthias gibt in der Mitte des Ensembles den Ton an. Keine Frage: Die Musiker auf der Bühne haben ebenso viel Spaß wie das Publikum auf der Tanzfläche.

Sie singen vom Feiern und Trinken oder von ganz alltäglichen Problemen: „Catch me if you can. I am your parcelman“. Die Texte der „Pokes“ rebellieren gegen den Schönheitswahn und machen „Omm, Omm“, auch vor Ayurveda-Kult, Ashram und Meditationswelle nicht halt. Ihr „Honneymoon“ klingt nicht süß und „Hallelujah“ bei ihnen nicht nach Kirchenmusik. „Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt“: Nach diesem Motto verwandeln „The Pokes“ Pippi Langstrumpfs Lied in ihren ureigenen Rocksound und intonieren zu „God save the Queen“ kräftig „god save the pokes“.

Die Zuschauer feiern begeistert mit und fordern am Ende mit donnerndem Applaus lautstark eine Zugabe. Die Musiker sind vorbereitet und bringen mit „Berlin, Berlin“ die Stimmung auf der Tanzfläche nochmal richtig zum Kochen. So mancher Tänzer vermisst jetzt eine Klimaanlage im Kulturschuppen. In die Abschluss-Ballade „One for die road“ stimmt das Publikum in Meckenbeuren begeistert mit ein.