„Da geht einem das Herz auf“

So müssen sich die Hirten auf dem Feld vor über 2000 Jahre gefühlt haben. Das Adventkonzert der Stiftung Liebenau glich einer Verkündigung, ein Mariengebet, inspiriert von Johann Sebastian Bach und gregorianischen Melodien, heißt es in der Pressemitteilung. Das Ensemble unter der Leitung von Domkapellmeister Christian Weiherer und Domkantorin Lydia Schimmer beeindruckte.

Im Rahmen der Liebenauer Konzertreihe für Menschen mit und ohne Behinderung gestaltete die Mädchenkantorei mit dem Domchor St. Eberhard in Stuttgart schon wiederholt das Adventskonzert in der Stiftung Liebenau. Diesmal war alles anders. Es war wie eine Herbergssuche. Als hätte jemand an die Türe geklopft und sie wurde geöffnet. Sanfte Klänge empfingen die Besucher. Sie konnten gar nicht anders. Sie traten ein und nahmen Anteil an der Weihnachtsgeschichte. Michael H. F. Brock, Prälat und Vorstand der Stiftung Liebenau, erinnerte an den Ursprung der Konzertreihe. Sie will Menschen mit Behinderung eine Teilhabe an Musik ermöglichen, die sonst nur auf internationaler Bühne gespielt wird. Prälat Brock machte Mut, die eigene Begeisterung zu äußern: „Das darf auch laut sein.“ Es war still in der Kirche St. Maria. Das Magnificat von John Rutter war die Vertonung eines Staunens. Eine Ahnung davon, dass ein Kind geboren wurde, um die Welt ein bisschen menschlicher werden zu lassen, ein Vorbote der Inklusion. Das Magnificat von John Rutter war ein mitreißendes Gebet, heißt es weiter. Die Mädchenkantorei und der Domchor waren reinste Harmonie. Der hohe Sopran der Solistin Maren Jacob bezauberte. Das Instrumentenensemble des Staatsorchesters und des Percussion Ensembles Stuttgart verlieh dem Magnificat eine fröhliche Note. Das Konzert berührte oder wie es eine Besucherin so treffend formulierte: „Da geht mir das Herz auf.“