Eine großzügige Spende von jeweils 2000 Euro hat das Möbelhaus Block anlässlich der Verleihung des Zertifikates „Hülsta - Händler des Jahres 2016“ den sechs Meckenbeurer Kindergärten zukommen lassen. Nach einem gemeinsamen Dank in den Gemeindenachrichten hat sich nun der Kindergarten St. Maria mit einem „Dankeschön-Besuch“ noch etwas Besonderes einfallen lassen. „Wir sind so toll von Ihnen überrascht worden, und darum möchten die Kinder Sie heute auch überraschen“, so Kindergartenleiterin Erika Koenig bei der Begrüßung der beiden Möbel-Block Geschäftsführer Wolfgang und Michael Block.

Und dies ist den Vorschulkindern mit dem Lied „Danke, danke, denn ich freue mich so sehr...“ bestens gelungen. Auch in einem von den Kindern vorgetragen Gedicht kamen die Freude und der Dank über die vorweihnachtliche Spende noch einmal zum Ausdruck: „Vielen Dank Familie Block für diesen wunderbaren Schock. So viel Geld für unser Haus, da freut sich selbst die kleinste Maus. Wir werden uns was Schönes schenken und dabei immer an Sie denken. Wir haben auch was mitgebracht und hoffen, dass es Freude macht.“

Und dies machte es in der Tat. Sowohl die beiden Geschäftsführer als auch die anwesenden Mitarbeiter freuten sich sichtlich über den überraschenden Besuch der Kindergartenkinder. (gä)