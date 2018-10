„Schokolade – das Konzert für Gaumen, Augen, Ohren und Seele“, dieses Arrangement erwartet Besucher am Freitag, 26.Oktober, um 20 Uhr im Kulturschuppen. Auf der Bühne bereitet dann ein Chocolatier Köstlichkeiten aus Schokolade zu, während Christina Rommel samt Band für den musikalischen Rahmen sorgen. Wie man auf ein solches Konzept kommt, war die Eingangsfrage von SZ-Redakteur Roland Weiß an die 37-jährige Sängerin aus Erfurt.

Frau Rommel, „Schokolade – das Konzert“, wer kommt auf ein solches Konzept?

Mit dem Erscheinen unseres Songs „Schokolade“ vom Album „Willkommen im Anderswo“ reichten wir in jeder Live-Show eine Kostprobe edelster Schokolade. Die Schokolade zum Song wurde bei unseren Fans immer beliebter. Die Idee zum abendfüllenden Schoko-Spezialprogramm war geboren. Seit einiger Zeit überziehen wir von Herbst bis Frühjahr ausgewählte Konzert-Bühnen mit einem Hauch aus Schokolade.

Auf welche Musikrichtungen dürfen sich die Besucher freuen?

Wir spielen deutschen Rock vom Feinsten und garantiert handgemacht. Mal rockig und mal sanft packen wir Stück für Stück puren Genuss aus.

Wie passen für Sie Schokolade und Rockmusik zusammen? Und wie tun sie das in einem Konzert?

Beides passt perfekt zusammen. Das Konzept der Show heißt: Mit allen Sinnen genießen! Hinter den Musikern befindet sich auf der Bühne die eigens für die Konzerte konzipierte Schokoladenküche, in der unser Chocolatier sein Handwerk zelebriert. Viele bekannte Rommel-Songs werden im „Schoko-Gewand“ neu verpackt und sind der köstlich „schokobraune Faden“ einer musikalischen Welt- und Zeitreise zum Thema Schokolade. Unvergessliche Schoko-Geschichten und der Sound einer der besten Live-Bands Deutschlands werden mit charmanten Dialogen zwischen dem Chocolatier und mir garniert. Man lernt über das süße Handwerk und die Herkunft der Schokolade, kann einen ganzen Abend erleben, wie seine Lieblingsschokolade entsteht, wird musikalisch verwöhnt und erhält von unseren Schokoladenmädchen immer wieder Kostproben der leckersten und süßesten Nebensache der Welt.

Sie versprechen „besondere Musik an besonderen Orten für echte Genießer“ – kennen Sie den Kulturschuppen, der für die Meckenbeurer tatsächlich ein besonderer Ort ist? Und wie verfeinern Sie ihn noch?

Rommel-Musik an den ungewöhnlichsten Orten ist legendär. Bergwerke, Türme, Klöster, Schlösser und Konzerte in den Wolken oder unter Wasser – unsere „Besondere Orte Tour“ lockte in den letzten Jahren unzählige Fans in die verrücktesten Ecken der Welt. Dazu passt natürlich der Kulturschuppen in Meckenbeuren perfekt. Farblich werden wir die Location ganz auf die köstliche Seelennahrung einstellen. Unsere moderne LED-Wand verschmilzt dann mit der Schoko-Kulisse und die einzigartige Videoshow harmoniert mit einer atmosphärisch aufwendigen Lichtchoreografie. Natürlich trifft man sich am 2 Meter hohen Schokoladenbrunnen - auch im Schuppen in Meckenbeuren.

Sie arbeiten mit verschiedenen Chocolatiers zusammen – in Meckenbeuren mit Dirk Beckstedde. Was unterscheidet diese Fachleute?

Unser Chocolatier Dirk Beckstedde ist ein absoluter Fachmann. Gemeinsam mit unseren wechselnden internationalen Gastchocolatiers wollen auf unseren Schoko-Weltreise demonstrieren, wie kunstvoll Schokolade in anderen Ländern hergestellt wird. In Meckenbeuren begrüßen wir die israelische Patisseurin Moran Tabib Zada. Auch wir sind gespannt.

Die Schokoladenmädchen kommen aus dem jeweiligen Auftrittsort, also auch aus Meckenbeuren – ist es schwierig, vor Ort Interessierte zu finden?

Wir haben in jeder Region manchmal Hunderte von Bewerbungen. Auch in Meckenbeuren steht das Team und ist bereit, unsere Schoko-Kostbarkeiten zu verteilen.

Steht Ihnen außerhalb der Konzerthäuser noch der Sinn nach Schokolade?

Ich sterbe immer wieder für Schokolade!