Christen feiern gemeinsam die Bibelwoche

Die ökumenische Bibelwoche 2019 beleuchtet das Thema „Mahlgemeinschaft“ in der Bibel oder in den Kirchen von verschiedenen Seiten: Im ökumenischen Gottesdienst zur Eröffnung der Bibelwoche geben Pfarrer Josef Scherer und Pfarrer Peter Steinle am Sonntag, 20. Januar, biblische Impulse zum Thema. Der erste Abendvortrag mit beiden Pfarrern geht der Frage nach, wie Eucharistie und Abendmahl in den beiden Kirchen verstanden werden. Ein weiterer Abend soll die Mahlgemeinschaft in ökumenischer Verbundenheit sinnlich erfahrbar machen: Katholische und evangelische Christen sind eingeladen zu einem gemeinsamen Abendessen mit Liedern und Impulsen zum Thema.

Die drei Termine: Ökumenischer Gottesdienst: „Mahlgemeinschaft in der Bibel“ mit Pfarrer Josef Scherer und Pfarrer Peter Steinle am Sonntag, 20. Januar, ab 10 Uhr in der evangelischen Pauluskirche. Vortrag und Diskussion: „Mahlgemeinschaft in den Kirchen“ mit Pfarrer Josef Scherer und Pfarrer Peter Steinle am Donnerstag, 24. Januar, ab 20 Uhr im katholischen Gemeindehaus Brochenzell. Ökumenisches Abendessen: „Mahlgemeinschaft unter Christen“ mit Impulsen und Liedern am Dienstag, 29. Januar, ab 19 Uhr im evangelischen Stephanus-Gemeindehaus Meckenbeuren, Lindberghstraße.