Christen feiern Fest des Glaubens

Als Zeichen der Verbundenheit innerhalb der Gemeinden St. Maria, St. Verena und St. Josef feiert die Seelsorgeeinheit Meckenbeuren jedes Jahr gemeinsam das Fronleichnamsfest. In diesem Jahr fanden die Feierlichkeiten in St. Verena Kehlen statt.

So strömten gestern Morgen zahlreiche Gläubige aus allen drei Gemeinden in die Kirche St. Verena, um das Hochfest im Kirchenjahr zu begehen, bei dem die leibliche Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert wird. „Eingeladen zum Fest des Glaubens“ – unter diesem Leitwort stand das Fronleichnamsfest 2018. „Es ist etwas ganz Tolles, Fronleichnam zu feiern“, begrüßte Pfarrer Josef Scherer die Gottesdienstbesucher.

Schon bei den Vorbereitungen sei bei allen Beteiligten die Vorfreude spürbar gewesen, berichtete der Pfarrer und dankte allen für ihr Mitwirken. „Wir feiern heute die Schönheit des Glaubens. Welche Würde und welches Geschenk es ist, Christ zu sein. Und wir tragen es in unsere Straßen hinein.“ Gemeinsam zog die Gemeinde in einer Prozession zu dem liebevoll gestalteten Blumenteppich an der Grundschule Kehlen. Danach ging es zurück zum Kindergarten St. Nikolaus. Hier hatten die Kommunionkinder einen Teppich gestaltet, der sich mit dem Thema „Jesus, wo wohnst du?“ beschäftigte. Beim anschließenden Frühschoppen unterhielt die Musikkapelle Kehlen die Gäste.